پرواز تراکتوری ها به اهواز با هواپیمای اختصاصی

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز صبح امروز تبریز را به مقصد مسجد سلیمان ترک کرد تا خود را برای دیدار فردا شب برابر نفت مسجد سلیمان آماده کند. این مسافرت با هواپیمای اختصاصی تیم فوتبال تراکتورسازی انجام گرفته و قرار است تراکتوری ها ابتدا با سفر هوایی عازم اهواز شوند و سپس مسیر اهواز تا مسجدسلیمان را زمینی طی کنند.

تراکتورسازی تنها تیم باشگاهی کشور است که مسافرت های خود را با هواپیمای اختصاصی انجام خواهد داد.

ترکتورسازان از ساعت ۲۰:۴۵ فردا جمعه در خانه تیم نفت مسجد سلیمان به میدان خواهند رفت تا بدین ترتیب بازی های امسال سرخپوشان تبریز کلید بخورد.