مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی اسکیت فری استایل شاخه اسپید اسلالوم استان‌همدان اظهار داشت: این مسابقات در دو بخش دختران و پسران در رده‌های سنی مختلف برای اولین بار در تاریخ اسکیت استان‌همدان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات از صبح امروز پنج شنبه در خانه اسکیت استان آغاز شد و شرکت‌کنندگان و خانواده‌ها استقبال بی‌نظیری از این مسابقات داشتند.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات در بخش دختران گفت: در رده سنی ۶ تا ۸ سال آیرین لهونی، آرینا الماسی و آریسا سلیمانی، در رده سنی ۸ تا ۱۰ سال نگین باقری، متینا سبزی و سودا حسامی و در رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال ساغر ظهوری، نازنین جهانگیری و آتنا اصلانی به عنوان نفرات برتر رده سنی خود معرفی شدند.

مجیدی عنوان کرد: در رده سنی ۱۴ تا ۱۶ سال مریم رضایی، یاسمن مقصودی و ریحانه پیرایش و در آخرین رده سنی بالای ۱۶ سال تینا نظری، آتنا حسینی و نیلوفر فتحی در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

وی با اشاره به نتایج بخش پسران بیان کرد: در رده سنی ۸ تا ۱۰ سال امیرمحمد فیاضی، کسری زاهدی و بردیا حنیفه و در رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال مهدی نجفی، امیرمحمد پناهی و رهام عظیمی به تربیت اول تا سوم شدند.

رئیس هیئت اسکیت استان‌همدان عنوان کرد: همچنین در رده سنی ۱۴ تا ۱۶ سال نیز امیرحسین محمد ظاهری، پارسا مرادی و معین حاصلی در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

مجیدی بابیان اینکه طی ۳ سال گذشته همدان در رشته اسکیت فری استایل فعالیتی نداشت، گفت: خوشبختانه امروز شاهد تحول در تمامی رشته‌های اسکیت در استان‌همدان هستیم.

وی یادآور شد: به دنبال این هستیم که تا پایان سال جاری چندین مرحله و حتی لیگ مسابقات فری استایل را در استان برگزار کنیم تا شاهد رشد بیشتر این رشته ورزشی باشیم.