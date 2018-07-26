کشف ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پلدختر

سرهنگ همایون بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی «میانکوه شرقی» با همکاری پلیس آگاهی در جاده های مواصلاتی شهرستان پلدختر، چهار دستگاه خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها کالاهای قاچاقی که از استان های جنوبی به مقصد استان های مرکزی کشور بارگیری شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: خودروهای توقیفی شامل ۲ دستگاه تریلر کانتینردار با بار یک هزار و ۵۷۹ کارتن انواع مته خارجی، یک دستگاه وانت پراید با ۱۱ دستگاه کولر گازی و همچنین یک دستگاه سواری سمند با بار یک هزار و ۴۴۰ قوطی آب میوه خارجی بدون مجوز گمرکی، می شوند.

وی افزود: کارشناسان اقتصادی نیروی انتظامی ارزش ریالی این محوله های قاچاق را ۱۰ میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تخمین زدند.

سرهنگ بخشی خاطرنشان کرد: در این رابطه چهار نفر دستگیر شد که برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.