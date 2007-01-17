نشست وزیران امور خارجه هشت کشور عربی و رایس در کویت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "شیخ محمد صباح سالم الصباح" وزیرامورخارجه کویت درپایان نشست مشترک وزرای 8 کشورعربی و "کاندولیزا رایس" که شب گذشته در کویت انجام شد، اعلام کرد : شرکت کنندگان دراین نشست در بیانیه ای مشترک ، از کشورهای همسایه عراق خواستند تا درامورداخلی این کشور دخالت نکنند.

وزیرامورخارجه کویت درکنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با همتای آمریکایی خود همچنین از کشورهای همسایه عراق خواست تا به برقراری صلح و ثبات دراین کشورکمک کنند.

دراین بیانیه همچنین تاکید شد: مناقشات بین کشورها باید ازطریق مسالمت آمیز و با توافق با قوانین بین المللی حل شود و روابط بین همه کشورها باید براساس احترام متبادل به حاکمیت کشورها و براساس اصل دخالت نکردن در امور دیگر کشورها باشد.

وزیران امور خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، کویت، امارات، قطر، بحرین و عمان) و همچنین وزیران امور خارجه مصر، اردن و آمریکا علاقه مندی خود را برای جلوگیری از تبدیل شدن عراق به صحنه درگیری قدرت های منطقه و جهان ابراز کردند.

آنان همچنین همه عراقی ها را به از بین بردن تنش طایفه ای فراخوانند و درعین حال برقراری امنیت وثبات را درعراق از مسئولیت های دولت عراق عنوان کردند.

وزیرامورخارجه کویت همچنین گفت :"ما به اجرای طرح "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا معتقدیم؛ هرچند که حضور نظامی آمریکا دربغداد وسیله ای برای ثبات عراق است، درغیراین صورت عراق به جنگ داخلی هولناکی کشیده می شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دراین بیانیه پایانی به برنامه هسته ای ایران هیچ اشاره ای نشد.

خبرگزاری کویت نیز گزارش داد : شرکت کنندگان در این نشست درباره روند صلح خاورمیانه بر تشکیل دو دولت ( فلسطین و اسرائیل) براساس اصول نقشه راه و طرح صلح عربی و قطعنامه های 242 و 338 و 1397 و 1515 شورای امنیت که منجر به حل مناقشه فلسطینی و اسرائیلی شود، تاکید کردند.

دراین نشست همچنین شرکت کنندگان برحمایت خود از تعهدات فلسطینی و اسرائیلی که در کنفرانس شرم الشیخ سال 2005 درباره صلح و گفتگو و راه حل دائمی تشکیل دو دولت است، تاکید کردند.

این وزرا درعین حال درمورد دستیابی به راه حل گسترده و دائمی برای حل مناقشه فلسطینی و اسرائیلی ابراز خوشبینی کردند.

درباره لبنان نیز دربیانیه مذکور، "شرکت کنندگان بر اهمیت لبنان مستقل و دموکراتیک و شکوفا و همچنین بر اجرای کامل قطعنامه 1559 ، 1680 و 1701 شورای امنیت تاکید کردند."

وزیران امور خارجه هشت کشور عربی و آمریکا با اشاره به عملیات ادامه دار ترورکه از اکتبر سال 2004 در لبنان به وقوع پیوست؛ ترور "رفیق حریری" نخست وزیراسبق لبنان و "پیر جمیل" وزیرصنایع لبنان را به شدت محکوم کردند.