به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله نباتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تامین امنیت غذایی رسالت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: با توجه به افزایش کشت برنج در دشت سیلاخور انتظار می رود در زمینه اصلاح الگوی کشت محصولات آب دوست فعالیت هایی انجام شود و افزایش کشت دانه های روغنی در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با کشت کلزا در بروجرد قرار است یک پایلوت تحقیقاتی ایجاد شود تا مردم از کشت دانه های روغنی استقبال بهتری داشته باشد.

رئیس جهاد کشاورزی بروجرد با بیان اینکه بروجرد دارای پتانسیل های زیادی است، اظهار داشت: با توجه به پتانسیل موجود در منطقه باید نگرش ها را نسبت به کشت محصولات تغییر دهیم.

نباتی اصلاح کشت نباتات، کشت محصولات ارگانیک، استفاده از ظرفیت استخرهای شیلات برای پرورش انواع ماهی، ایجاد قطب گردشگری روستایی و ... را از فعالیت های جهاد کشاورزی بروجرد در سال های آتی عنوان کرد.