تاخیر در اعلام نتایج و سایه اتهامات تقلب بر انتخابات پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانس۲۴ در گزارشی با اشاره به انتخابات پاکستان آورده است: تاخیر در نتایج و اتهامات در زمینه تقلب در انتخابات نوعی هرج و مرج انتخاباتی در پاکستان فردای برگزاری انتخابات پارلمانی به وجود آورده است.

این رسانه گزارش داد: بر اساس برآورده های اولیه حزب انصاف به رهبری عمران خان حائز حداقل صد کرسی در انتخابات پارلمانی شده است اما حزب مسلم لیگ یعنی حزب حاکم در این نتایج تردید وارد کرد و اعلام کرده که تقلب شده است.

فرانس ۲۴ آورده است: روند شمارش آراء با تاخیر زیادی همراه بوده است. رسانه های محلی اعلام کرده اند که با گذشت ۱۳ ساعت از برگزاری انتخابات کمتر از نیمی از آرا شمارش شده است. حزب برنده باید ۱۳۷ کرسی پارلمان را به دست بیاورد تا بتواند تشکیل کابینه دهد. کمیته انتخابات پاکستان علت تاخیر را به مشکلات فنی مرتبط با به کارگیری برنامه اطلاعاتی جدید انتخاباتی مرتبط کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه؛ سردار محمدرضا مدیر کمیته انتخابات در نشست خبری انتخابات را صدرصد شفاف و سالم دانست؛ اما تاخیر در اعلام نتایج تردید و شبهه هایی پیرامون تقلب در انتخابات ایجاد کرده است.