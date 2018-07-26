پیروزی قاطع جوانان ایران مقابل قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جوانان ایران که پیش از این در دور مقدماتی تیم های چین و کره جنوبی و در دور حذفی تیم هند را از پیش رو برداشته بود، برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی قزاقستان را پیش رو داشت. قزاق ها دیروز توانسته بودند برخلاف پیش بینی ها سریلانکا را شکست دهند و به این مرحله برسند.

شاگردان عطایی که هدفشان رسیدن به فینال و کسب سهمیه مسابقات جهانی است، امروز هم نمایش تحسین برانگیزی از خود نشان دادند. در شرایطی که دکتر ضیایی، رییس فدراسیون والیبال هم در سالن حضور داشت، ملی پوشان جوان توانستند با نتیجه ۳ بر صفر(۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر۱۵) از سد حریف بگذرند.

ست اول:

بهروز عطایی تیمش را با همان ترکیب اولیه بازی های قبلی به زمین فرستاد. امیرحسین اسفندیار، امیرمحمد فلاحت خواه، مرتضی شریفی، پوریا یلی، امیرحسین توخته، مهران فیض و محمدرضا حضرت پور(لیبرو) نفرات اصلی ایران در این مسابقه بودند. سرویس های خوب مهران فیض نبض بازی را از همان ابتدا در اختیار ایران قرار داد؛ به طوری که شاگردان عطایی ۵ امتیاز از حریف خود پیش افتادند. در ادامه با اینکه قزاقستان خودش را به ایران نزدیک کرد؛ قرار گرفتن امیرحسین اسفندیار در خط سرویس باعث شد ایران امتیازات زیادی از حریف خود کسب کند. بهروز عطایی از این اختلاف امتیازی استفاده کرد و علی طبری و امیرحسین صابری را به جای فلاحت خواه و یلی به زمین فرستاد. در نهایت این ست با حساب ۲۵ بر ۱۳ به سود ایران به پایان رسید.

ست دوم:

همان ترکیب اولیه بازی بار دیگر وارد زمین شدند. این بار قزاق ها از ابتدای ست اجازه ندادند فاصله زیاد شود اما در ادامه عملکرد مناسب بازیکنان ایران راهی برای آنها باقی نگذاشت. فاصله در طول ست به تدریج افزایش پیدا کرد و عطایی بار دیگر همان تعویض های ست اول را انجام داد تا فرصت بیشتری به بازیکنان ذخیره برسد. در نهایت این ست هم با برتری ۲۵ بر ۱۵ ایران همراه شد.

ست سوم:

قزاقستان ست سوم را بهتر آغاز کرد و تا امتیاز ۴ با ایران برابر بود اما وقتی مرتضی شریفی به خط سرویس رفت، با عملکرد خوب خود باعث ایجاد مشکل در دریافت های حریف شد. همین موضوع باعث ایجاد اختلاف بین ۲ تیم و برتری ایران بود. وقت استراحت فنی نخست با برتری ۸ بر ۵ ایران رقم خورد. در ادامه نمایش خوب بازیکنان ایرانی در روی تور و خط سرویس باعث شد تا مثل ۲ ست قبلی اختلاف افزایش پیدا کند. این اختلاف تا پایان ست حفظ شد و حتی افزایش یافت و در نهایت شاگردان عطایی ست سوم را با حساب ۲۵ بر۱۵ به سود خود پایان بردند تا در مجموع ۳ بر صفر برنده بازی شوند. در طول این ست هم بازیکنان ذخیره دیگر همچون غلامی پور، بیک و جلوه نیز به کار گرفته شدند.

تیم ایران با این پیروزی به جمع ۴ تیم برتر مسابقات قهرمانی جوانان آسیا رسید و فردا باید مقابل برنده دیدار تیم های چین تایپه و تایلند بازی کند. ایران در صورت فینالیست شدن می تواند سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۱۹ را به دست بیاورد.