رئیس دامپزشکی کشور از واحد تولید ژلاتین حلال در قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، به همراه حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، حمید زینلی مدیرکل دامپزشکی‌ استان قزوین از شرکت فرآوری دارویی ژلاتین حلال در شهرصنعتی البرز قزوین بازدید کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این بازدید ضمن قدردانی از فعالیت این گونه واحدهای تولیدی بر رعایت کامل مسائل بهداشتی در تامین سلامت افراد جامعه تاکید کرد.

وی اضافه کرد: وظیفه داریم در حد توان از واحدهایی که جایگاه خوبی در تولید محصولات شاخص داریم حمایت کنیم تا تولید ایرانی رونق بگیرد.

شرکت فرآوری دارویی ژلاتین حلال با به کار گیری تکنولوژی روز دنیا و ماشین آلات پیشرفته تولید، تنها تولید کننده ژلاتین غذایی و دارویی به صورت پودری و گرانولی در بلوم های مختلف از استخوان تازه گاو در ایران است.

این واحد با ۱۵۰۰ تن ظرفیت در سال با یک سوم ظرفیت کار می کند در حالی که واحدتولیدی این محصول در مشهد نیز بدلیل حمایت نکردن مسئولان

تعطیل شده است.