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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۳

رئیس پلیس‌ راه کرمانشاه:

سانحه رانندگی در محور قصرشیرین به سرپل‌ذهاب ۴ کشته برجای گذاشت

سانحه رانندگی در محور قصرشیرین به سرپل‌ذهاب ۴ کشته برجای گذاشت

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: سانحه رانندگی در محور قصرشیرین به سرپل‌ذهاب ۴ کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمد حیدری" اظهار داشت: سانحه رانندگی محور قصرشیرین به سرپل ذهاب حوالی ساعت ۱۳ امروز پنجشنبه در کیلومتر ۱۷ محور قصرشیرین به سرپل ذهاب رخ داد.

وی افزود: متاسفانه در جریان این حادثه ناگوار هر چهار سرنشین پراید که سه مرد و یک زن بودند، جان خود را از دست داده و چهار سرنشین سمند نیز زخمی شدند.

سرهنگ حیدری یادآور شد: طبق اعلام همکاران پلیس راه، تجاوز به چپ خودروی پراید این حادثه دردناک را رقم زده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: بی احتیاطی رانندگان و عدم توجه به قوانین و مقررات رانندگی باعث ایجاد چنین سوانح مرگبار و جبران ناپذیری می شود.

وی در پایان اظهار داشت: خوب است با یاد گرفتن فرهنگ رانندگی و خودداری از شتاب و سبقت های نابجا جان خود و دیگران را به خطر نیندازیم.

کد مطلب 4357885

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