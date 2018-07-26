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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

طرح کهورت در ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا می‌شود

طرح کهورت در ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا می‌شود

سمنان - معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابیان اینکه کهورت افراد بالغ در ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی اجرا می‌شود، گفت: در این طرح ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک‌زاده عصر پنج‌شنبه در نشست تخصصی مجریان طرح ملی سلامت مادران و نوزادان (کهورت) به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه کهورت افراد بالغ در ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا می‌شود، ابراز داشت: این مطالعات در کشورهای توسعه‌یافته برخوردار از نظام سلامت انجام می‌شود و اجرای آن در ایران نیز در دست پیگیری قرار دارد.

وی بابیان اینکه در کهورت افراد بالغ ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش خواهند بود، افزود: طرح کهورت برای کنترل و پیشگیری از بیماری‌های مزمن و غیر واگیر به صورت مطالعات مبتنی بر جامعیت اجرا می‌شود که خوشبختانه دانشگاه‌های بسیاری برای این طرح‌ها داوطلب شدند که تداوم  آن می‌تواند در سلامت کشور موثر باشد.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابیان اینکه در طرح کهورت مادران و فرزندان ۱۵ هزار نفر در کشور تحت پوشش هستند، ابراز داشت: این طرح مطالعاتی به‌طور هم‌زمان در سه استان سمنان، اصفهان و یزد اجرا می‌شود و سلامت مادران و تغییرات محیطی بر رشد و تکامل جنین و تغذیه نوزادان را رصد می‌کند.

ملک‌زاده در ادامه تصریح کرد: اجرای برنامه جامعه ارتقای سلامت مادران و فرزندان آن‌ها در سایر دانشگاه‌ها نیز پیگیری خواهد شد چراکه معتقدیم رصد سلامت مادران از ابتدای بارداری و فرزندان از تولد تا بزرگ‌سالی در پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌ها و در نتیجه تحمیل بار زیادی از درمان پیشگیری می‌کند.

وی افزود: تغذیه، مسائل روانی و اصلاح سبک زندگی از جمله مسائلی است که در طرح کهورت برای افراد تحت پوشش عنوان می‌شود تا با این سه فاکتور بتوانیم در آینده جامعه سالم داشته باشیم.

کد مطلب 4357914

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