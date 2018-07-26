به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملکزاده عصر پنجشنبه در نشست تخصصی مجریان طرح ملی سلامت مادران و نوزادان (کهورت) به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه کهورت افراد بالغ در ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا میشود، ابراز داشت: این مطالعات در کشورهای توسعهیافته برخوردار از نظام سلامت انجام میشود و اجرای آن در ایران نیز در دست پیگیری قرار دارد.
وی بابیان اینکه در کهورت افراد بالغ ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش خواهند بود، افزود: طرح کهورت برای کنترل و پیشگیری از بیماریهای مزمن و غیر واگیر به صورت مطالعات مبتنی بر جامعیت اجرا میشود که خوشبختانه دانشگاههای بسیاری برای این طرحها داوطلب شدند که تداوم آن میتواند در سلامت کشور موثر باشد.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابیان اینکه در طرح کهورت مادران و فرزندان ۱۵ هزار نفر در کشور تحت پوشش هستند، ابراز داشت: این طرح مطالعاتی بهطور همزمان در سه استان سمنان، اصفهان و یزد اجرا میشود و سلامت مادران و تغییرات محیطی بر رشد و تکامل جنین و تغذیه نوزادان را رصد میکند.
ملکزاده در ادامه تصریح کرد: اجرای برنامه جامعه ارتقای سلامت مادران و فرزندان آنها در سایر دانشگاهها نیز پیگیری خواهد شد چراکه معتقدیم رصد سلامت مادران از ابتدای بارداری و فرزندان از تولد تا بزرگسالی در پیشگیری از آسیبها و بیماریها و در نتیجه تحمیل بار زیادی از درمان پیشگیری میکند.
وی افزود: تغذیه، مسائل روانی و اصلاح سبک زندگی از جمله مسائلی است که در طرح کهورت برای افراد تحت پوشش عنوان میشود تا با این سه فاکتور بتوانیم در آینده جامعه سالم داشته باشیم.
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