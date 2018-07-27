مدیریت جهادی مهمترین راهبرد برای رفع مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان که در شهرستان ماهنشان برگزار شد، خدمت رسانی و حل مشکلات مردم را تکلیف همه مسئولان عنوان کرد و افزود: مدیران باید در تحقق این امر مهم تلاش کنند.
وی با اشاره به مواضع نابخردانه رئیسجمهور آمریکا علیه کشورمان ایران، گفت: ملت ایران هیچگاه از مواضع بهحق خود در مواجهه با این موضعگیریها کوتاه نمیآید.
استاندار زنجان با بیان اینکه تقویت روح خدمتگزاری در بین مردم ضروری است، ادامه داد: مدیریت جهادی و پاسخگویی به مطالبات مردمی مهمترین راهبرد و راهکار برای فائق آمدن بر مشکلات است.
درویش امیری تأکید کرد: مدیران باید در درک شرایط کشور از همه پیشگام تر و جلوتر باشند و جهاد گونه برای حل مشکلات تلاش کنند.
وی با بیان اینکه امروز دشمن با توطئه اقتصادی وارد کارشده ولی هرگز موفق نمیشود و تمام نقشهای شومی که دارد خنثی میشود، گفت: مدیران باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
