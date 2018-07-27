  1. استانها
  2. زنجان
۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

استاندار زنجان:

مدیریت جهادی مهمترین راهبرد برای رفع مشکلات است

مدیریت جهادی مهمترین راهبرد برای رفع مشکلات است

زنجان-استاندار زنجان گفت: مدیریت جهادی و پاسخگویی به مطالبات مردمی مهمترین راهبرد و راهکار برای فائق آمدن بر مشکلات است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری  استان زنجان که در شهرستان ماه‌نشان برگزار شد، خدمت رسانی و حل مشکلات مردم را تکلیف  همه مسئولان عنوان کرد و افزود: مدیران باید در تحقق این امر مهم تلاش کنند.

وی با اشاره به مواضع نابخردانه رئیس‌جمهور آمریکا علیه کشورمان ایران، گفت: ملت ایران هیچ‌گاه از مواضع به‌حق خود در مواجهه با این موضع‌گیری‌ها کوتاه نمی‌آید.

استاندار زنجان با بیان اینکه تقویت روح خدمتگزاری در بین مردم ضروری است، ادامه داد: مدیریت جهادی و پاسخگویی به مطالبات مردمی مهمترین راهبرد و راهکار برای  فائق آمدن بر مشکلات است.

درویش امیری تأکید کرد: مدیران باید در درک شرایط کشور از همه پیشگام تر و جلوتر باشند و جهاد گونه برای حل مشکلات تلاش کنند.

وی با بیان اینکه امروز دشمن با توطئه اقتصادی وارد کارشده ولی هرگز موفق نمی‌شود و تمام نقش‌های شومی که دارد خنثی می‌شود، گفت: مدیران باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

