به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدانلو عصر پنج شنبه در بازدید میدانی مدیر عامل آب منطقه ای مازندران و فرماندار جویبار از آبندان درحال ترمیم منطقه پایین رودپشت با اعلام اینکه بیش از ۱۲۰۰ هکتار آبندان در بخش مرکزی شهرستان جویبار وجود دارد، گفت: با مرمت و لایروبی آبندانها ، توان ذخیره سازی بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب آب برای اراضی شالیزاری مهیا می شود.

وی اظهار داشت:دولت برنامه ریزی خوبی برای مرمت ولایروبی همه آبندانها در سه سال آینده خواهد داشت.

مدانلو با تاکید براینکه به دستور استاندار مازندران برای لایروبی آبندانها تسهیلات بانکی با بهره چهار درصد و بازپرداخت شش ساله درنظر گرفته شده است ، افزود: شوراهای اسلامی باید در خصوص مدیریت بهینه بر منابع آبی بویژه آبندانها دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.