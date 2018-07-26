کشتی که در تنگه باب المندب هدف قرار گرفت، جنگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مجتهد با اعلام اینکه کشتی که نیروهای انصارالله آن را در باب المندب هدف قرار دادند، کشتی جنگی عربستان بود، عنوان کرد: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای اینکه به توانایی جنبش انصارالله در انهدام کشتی جنگی اذعان نکند، ادعا کرد که کشتی مورد نظر نفت کش بود.

وی افزود: احمق درک نکرد که اعتراف به ناتوانی کامل از تامین امنیت باب المندب بعد از سه سال جنگ بسیار خطرناکتر از اعتراف به هدف قرار دادن کشتی جنگی است.

این در حالی است که خالد الفالح وزیر انرژی عربستان از تصمیم کشورش برای توقف محموله های نفتی از تنگه باب المندب پس از اینکه دو نفت‌کش‌ سعودی روز گذشته از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن در باب المندب در دریای سرخ هدف قرار گرفت، خبر داد.