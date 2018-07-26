  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۲۷

فعال رسانه ای مشهور سعودی؛

کشتی که در تنگه باب المندب هدف قرار گرفت، جنگی بود

کشتی که در تنگه باب المندب هدف قرار گرفت، جنگی بود

مجتهد فعال توئیتری مشهور سعودی اعلام کرد، کشتی که در نزدیکی باب المندب هدف قرار گرفت، کشتی جنگی عربستان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مجتهد با اعلام اینکه کشتی که نیروهای انصارالله آن را در باب المندب هدف قرار دادند، کشتی جنگی عربستان بود، عنوان کرد: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای اینکه به توانایی جنبش انصارالله در انهدام کشتی جنگی اذعان نکند، ادعا کرد که کشتی مورد نظر نفت کش بود.

وی افزود: احمق درک نکرد که اعتراف به ناتوانی کامل از تامین امنیت باب المندب بعد از سه سال جنگ بسیار خطرناکتر از اعتراف به هدف قرار دادن کشتی جنگی است.

این در حالی است که خالد الفالح وزیر انرژی عربستان از تصمیم کشورش برای توقف محموله های نفتی از تنگه باب المندب پس از اینکه دو نفت‌کش‌ سعودی روز گذشته از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن در باب المندب در دریای سرخ هدف قرار گرفت، خبر داد.

کد مطلب 4357968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
      2 0
      پاسخ
      اینها ناخواسته راهکار جالبی بدست یمنیها داده اند یعنی اگر بجای زدن کشتی های جنگی چند تا کشتی نفتی از این عربها بزنند حساب کار ائتلاف دستشان می آید که ظاهرا آمده است . ایران دست بالا را در تنگه ها دارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها