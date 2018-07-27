به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، حسن بهرامی با اشاره به اینکه عملیات گیاه پزشکی شامل دو مرحله پایش و انجام عملیات کنترل و مبارزه است، گفت: عملیات مونیتورینگ و پایش در سطح جنگل های استان با هماهنگی کارشناسان ناظر و نظارت کار گروه گیاه پزشکی استان انجام گرفته است.

وی افزود: در این پروژه مبارزه با آفات پروانه جوانه خوار بلوط برای سومین سال متوالی و به مدت هفت ماه در سطح دو هزار هکتار در محدوده جنگل های بلوط استان اجرا شده است .

وی اضافه کرد: عملیات کنترل و مبارزه نیز در جنگل های مناطق بحرانی شهرستان های سروآباد، بانه و مریوان انجام شده از که محل اعتبارات استانی این طرح ها در شهرستان مریوان ۹۰۰ میلیون ریال و در محدوده شهرستان بانه ۱۸۰ میلیون ریال هزینه شده است .

وی با اشاره به اینکه مبارزه با روش های مکانیکی، محلول پاشی و تله فرمونی برای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط در جنگل های استان انجام شده است، یادآور شد: مبارزه مکانیکی با قطع و بریدن سرشاخه های آلوده به آفت، خارج و معدوم سازی در خارج از جنگل انجام می شود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی اضافه کرد: این روش در مرحله شفیرگی و زمانی که درختان درحالت خواب زمستانه هستند یعنی در اسفند ماه اجرا شده است.

بهرامی گفت: در روش محلول پاشی با استفاده از محلول بیولوژیک BT یا باسیلوس تورنژیانسیس است به عنوان یکی از انواع حشره کش های بیولوژیکی جهت حذف آفت و در مرحله لاروی، بکار برده می شود.

وی افزود: روش مبارزه فرمونی شامل چند مرحله تهیه فرمون مرتبط با نوع آفت، تهیه پاکت های مخصوص تله گذاری، نصب و سرکشی به موقع، جمع آوری تله های آلوده و معدوم سازی در خارج از جنگل است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه عملیات محلولپاشی در مناطق بحرانی با استفاده از محلول (B.T) در موثرترین زمان ممکن انجام شده در بازدید های مکرر از مناطق جنگلی که توسط کارشناسان کارگروه گیاه پزشکی اداره کل و کارشناسان ناظر، در حین عملیات گیاهپزشکی در جنگل ها انجام شده، جنگل های استان از وضعیت رویشی مناسبی برخوردار بوده و نشان از موثربودن اجرای پروژه مذکور در مناطق بحرانی آفت است و از شدت طغیان آفت در این عرصه ها کاسته و بلاطبع شاهد کاهش چشمگیر تخمریزی بر روی سرشاخه های بلوط بودیم.

