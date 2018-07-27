مذاکرات نظامی دو کره ۳۱ ژوئیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تلاش مقامات سئول و پیونگ یانگ برای کاستن از تنشها در روابط دوجانبه، خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ) گزارش داد که دو کشور کره شمالی و کره جنوبی توافق کردند که یک نشست نظامی برگزار کنند.

یونهاپ روز جمعه به نقل از وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که این مذاکرات دوجانبه و سطح بالای نظامی روز ۳۱ اُم ژوئن/ نهم مردادماه در دهکده مرزی «پانمونجوم» و در داخل منطقه غیرنظامی که دو کشور را از هم جدا می سازد، برگزار خواهد شد.

برنامه این نشست هنوز اعلام نشده است.

گفتنی است که دو کشور آخرین بار در ماه ژوئن یک نشست نظامی برگزار کردند.