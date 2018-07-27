به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی خاتمی در جشن پایان برداشت گندم که در روستای اوچ طاش از توابع شهرستان ماه‌نشان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان در این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه به برکت نفس پاک روستاییان و مردم مسلمان ایران شر اجانب از کشور دور خواهد ماند، افزود: مردم مسلمان ایران از گذشته نیز با بذل جان و مال خویش از دستاوردهای انقلاب اسلامی و کشور دفاع کرده اند و امروز هم در این برهه حساس تاریخی که دشمن موجودیت دین و انقلاب ما را تهدید می کند پشتیبان نظام و انقلاب هستند.

وی همچنین همراهی و تلاش مسئولان را ضروری خواند و گفت: در شرایط کنونی کشور باید همه دست در دست هم دهیم و با همت بالا در جهت جلب رضایت خداوند با کسب رضایتمندی مردم و ناکامی دشمنان تلاش کنیم.

خاتمی به آیین شکرگزاری برداشت گندم که با عنوان هالّا در اغلب روستاهای استان برگزار می شود اشاره نمود و اظهار کرد: این سنت حسنه و کهن که موجب افزایش برکت محصولات با ذکر و سپاس از خداوند می شود باید با شکوه بیشتری حفظ و برگزار شود.

نماینده مردم ماه‌نشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی میزان برداشت محصول گندم در سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود در سال های آتی با بهبود شرایط اقتصادی دولت، گندم بعنوان محصول دسترنج کشاورزان با قیمت مناسب‌تری خریداری شود.