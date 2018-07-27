به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله دو هفته مانده به آغاز هجدهمین دوره بازی های آسیایی، مسئولان بسکتبال فیلپین از شرکت در رقابت های این رشته کناره گیری کردند.

فیلیپین از همگروه های تیم ملی بسکتبال ایران در بازی های آسیایی بود. بدین ترتیب و با انصراف اعلام شده از سوی فیلیپینی ها، رقابت ملی پوشان بسکتبال ایران در مرحله مقدماتی این بازی ها با امارات و سوریه برگزار خواهد شد.

مسئولان بسکتبال فیلیپین در توضیح دلیل کناره گیری خود از بازی های آسیایی اعلام کرده اند که فرصت و شانسی برای حضور بسکتبال فیلیپین در بازی‌های آسیایی وجود ندارد. آنها همچنین گفته اند که این انصراف برای تجدیدنظر در تصمیم اخیر کمیته انضباطی فیبا و دستیابی به موفقیت در مسابقات آینده است.

مسابقات بسکتبال بازی های آسیایی از ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه برگزار می شود.