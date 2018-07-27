محبت جمالی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۹ هزار خانوار در شهرستان سرپل‌ذهاب زندگی می‌کنند که از این تعداد تاکنون برای ۸ هزار خانوار کارت مرزنشینی صادر شده است.

وی با اشاره به مزایای این کارت برای مرزنشینان گفت: برای هر نفر که کارت مرزنشینی داشته باشد به ازای خرید از بازارچه مرزی تیله‌کوه و یا دفتر این بازارچه که قرار است در شهر دایر شود ماهانه ۷۰۰ هزار تومان تخفیف دریافت می‌کنند.

فرماندار سرپل‌ذهاب ادامه داد: با فعالیت مرزنشینان در این زمینه ماهانه حدود ۱۳ میلیارد تومان درآمد به شهرستان سرپل‌ذهاب از قبل داد و ستدهای مرزنشینان افزوده می‌شود.

جمالی‌نیا همچنین از ایجاد دفتر بازارچه تیله‌کوه در شهر سرپل‌ذهاب با تشریفات ویژه این بازارچه مرزی خبر داد و بیان داشت: مجوزهای این کار اخذ شده و طی ۲۰ روز الی یک ماه آینده این دفتر راه‌اندازی می‌شود.