به گزارش خبرنگار مهر، علی رفسنجانی پس از پایان دیدار افتتاحیه لیگ برتر فوتبال که پنجشنبه شب در ورزشگاه امام رضا(ع)برگزار شد از سمتش استعفا داد.



در نامه استعفای وی آمده است: کمتر از دو ماه از حضور بنده به‌عنوان خادم اصحاب رسانه در هیأت فوتبال خراسان رضوی می‌گذرد؛ البته کمی بیشتر! به انضمام یک ماه قبل از آن. هنگامی‌که ریاست محترم هیأت تأکید داشتند بعد از چندین ماه عدم حضور مسئول در آن جایگاه، حکم ابلاغ شود و البته ترجیح بنده این بود که اصطلاحاً چراغ خاموش و با مشورت اساتید اهل فن کار را دنبال کنیم.

با وجود عدم تحقق وعده‌های مجموعه، در این مدت کوتاه به کمک تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه استان توانستیم اقداماتی را در فوتبال استان پی‌ریزی کنیم که به زعم بسیاری نظایر آن دستکم در این برهه چهارساله، تجربه نشده است. پیگیری تعاملی دغدغه‌های ورزشی‌نویسان استان در حوزه فوتبال، همکاری مستقیم با نهادهای رسانه‌ای، برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با کیفیت بالا و البته کمیت پایین به‌دلیل محدودیت زمان، پیشرفت سریع مبتنی بر شفافیت در جذب مخاطب، استفاده از ظرفیت‌های غالب کمیته‌ها در اطلاع‌رسانی، و صد البته آغاز نهضت عملیاتی برخورد با سودجویان و متخلفین حوزه فوتبال که البته با طرح یک موضوع خارج از قاعده و جنجالی بخش عمده زحمات تحت‌الشعاع قرار گرفت؛ زحماتی که برای برخورد همه‌جانبه با کلاهبرداران و شیّادان استارت خورده بود و ناگهان به سوی مسأله‌ای خاص منحرف شد و به اصطلاح سوژه اصلی را سوزاند!

یکی از مهمترین دغدغه‌های هیأت فوتبال استان در یکی دو ماه اخیر، مسأله چگونگی برگزاری افتتاحیه لیگ برتر و کمک به اجرای هرچه بهتر دیدار تیم‌های پدیده خراسان و پرسپولیس تهران بود. چه تلخ که بازی را با واگذار کردیم و چه خوب که به یاری خداوند و توجهات خاصه امام رضا علیه‌السلام توانستیم با همکاری همه‌جانبه اصحاب رسانه، آستان قدس رضوی، باشگاه پدیده، عوامل اجرایی هیأت و حراست اداره‌کل ورزش و جوانان استان به‌رغم هجمه‌های درونی و بیرونی، از این امتحان بزرگ سربلند بیرون بیاییم و در پایان دیدار از سوی یکی از سخت‌گیرترین ناظرهای لیگ یعنی «جلال مرادی» مورد تکریم و تقدیر ویژه قرار بگیریم.

به هر روی، خدا را شاکرم که در این مدت کوتاه به کمک همه بزرگواران حاضر در هیأت فوتبال خراسان رضوی به‌ویژه همکاران جوان توانستیم پی‌ریزی ویژه‌ای برای پیش‌برد اهداف فوتبال این استان و مردمان نازنین آن داشته باشیم، اگر اهتمام و اراده لازم برای تداوم رویکردهای موجود از سوی تصمیم‌سازان وجود داشته باشد.

فوتبال هرگز قائم به شخص نبوده و نیست؛ و سرمایه اصلی آن مردم و در واقع هواداران هستند. اگر اقدامات، براساس محوریت اصل مهم تعلق خاطر هواداران به مجموعه‌ای نباشد، بی‌تردید آن مجموعه به تدریج با بحران‌های گسترده‌ای روبرو خواهد شد؛ بحران‌هایی که ممکن است سال‌ها دامن یک شهر و یک استان را بگیرد. برای رفع ریشه‌ای مشکلات، باید برنامه‌های بلند مدت را شروع کرد و از اقدامات سطحی و مقطعی دور شد. امید آن‌که همه دست‌اندرکاران محترم هیأت فوتبال خراسان رضوی در انجام امور موفق و مؤید باشند.