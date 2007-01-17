به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته پس از بازگشت از سفر سه روزه خود به کشورهای آمریکای لاتین در فرودگاه مهرآباد تهران درباره دستاوردهای این سفر به خبرنگاران گفت: در دنیا فرصت های فراوانی پیش روی ملت ایران است که باید از آن استفاده کرد و امروز ما برای ادامه حیات و حفظ استقلال خود باید در مناطق گوناگون جهان حضور پیدا کنیم و ما نیروی کار فراوانی داریم که می خواهند در تمام دنیا حاضر شود.

احمدی نژاد افزود: سفر ما به آمریکا جنوبی 95 ساعت طول کشید که تقریبا 50 ساعت آن را در راه بودیم و مابقی به ملاقاتها و جلسات کاری در این سه کشور گذشت.

وی ادامه داد: آمریکای لاتین و جنوبی یک منطقه بسیار وسیع است که حدود 400 میلیون نفرجمعیت دارد و دارای استعدادهای طبیعی وانسانی فراوانی است که شباهتهای زیادی با منطقه و ملت ایران دارد.

رئیس جمهوربا بیان اینکه امروز یک حرکت روز افزون بیداری ، عدالت خواهی و استقلال طلبی در ملت های آمریکا جنوبی موج می زند، گفت: مردم آن دیار از سیاست های تحمیلی اقتصاد لیبرال و نظام سلطه به تنگ آمده اند و می بینیم هر فرصتی که دراختیار مردم قرار می گیرد مخالفت خود را با نظام سلطه به طور آشکار نشان می دهند.

وی ادامه داد: طبیعی است که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم در مطالبات حق درکنار آنها باشد و هم توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی آن مناطق را جزو اولویت های خود قرار دهد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه کشورهای آمریکا لاتین و جمهوری اسلامی ایران می توانند بر اساس توانمندی های خود مکمل یکدیگر باشند، گفت: درابتدای سفر قبل از ورود به آمریکای لاتین ساعتی درکشور گامبیا توقف داشتیم و همانگونه که اطلاع دارید این کشور یکی از کشورهای دوست ما است که روابط خوب و رو به گسترشی با این کشورداریم که این روابط در آنجا مورد بررسی دوباره قرار گرفت.

وی با اشاره به سفر خود به ونزوئلا تصریح کرد: روابط ونزوئلا با ایران در سالهای اخیر به سرعت گسترش پیدا کرده است وهوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا یک انسان انقلابی است که دیدگاه هایش در مسایل جهانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به ایران بسیار نزدیک است.

رئیس جمهور با بیان اینکه بین ایران و ونزوئلا تا کنون بیش از 120 قرار داد و تفاهم نامه به امضاء رسیده است، گفت: دراین سفر 11 موافقت نامه و قرار داد امضاء شد و می بینیم امروز دهها گروه از بخش خصوصی و دولتی پروژه های بزرگی را در ونزوئلا اجرا می کنند و سرمایه گذاری های مشترک در بخش نفت وگاز، صنایع، خودروسازی، سیمان، پتروشیمی، به انجام رسیده است.

وی افزود: در طول دو سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار صادرات به منطقه آمریکای لاتین داشته ایم.

احمدی نژاد با بیان اینکه در دنیا فرصتهای فراوانی برای کار و همکاری های مشترک وجود دارد، گفت: از تصمیمات بسیار مهم این سفر توافق برای سازوکارهای نهایی صندوقی مشترک است متاسفانه امروز ابزار نظام سلطه برای تحمیل و فشار بر ملتها، نظامات پولی و مالی حاکم بر جهان است و در سفر قبلی برای تاسیس این صندوق مشترک به توافقات اولیه با چاوز رسیده بودیم که در این سفر سازوکارها را به طور کامل بررسی کردیم وجهت گیری این صندوق مشخص شد.

احمدی نژاد تصریح کرد: ما و چاوز با تمام توان در این صندوق شرکت کردیم و اگر هوشمندانه پیش رویم این صندوق سرآغاز یک تحول در مناسبات پولی و مالی جهان خواهد بود و کشورهایی اعلام آمادگی کردند که حاضرند در تاسیس این صندوق مشارکت کنند و در طراحی یک نظام پولی و مالی مستقل از نظام سلطه شرکت داشته باشند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی درادامه سخنان خود با اشاره به سفر خود به کشور نیکاراگوئه گفت: انتخابات اخیر نیکاراگوئه نشان داد که مردم این کشور به آرمانها و ارزشهای انقلابی بازگشته اند. ما در گذشته روابط محدودی با این کشور داشتیم که دراین سفر توافق شد که روابط گسترش یابد و نمایندگی های دو کشور شروع به فعالیت کنند و موافقت نامه همکاری های مشترک در 25 بخش مختلف به امضاء رسید.

وی با اشاره به سفر خود به اکوادور برای جشن تحلیف رئیس جمهور این کشور، گفت: رئیس جمهور جدید اکوادور یک انسان شجاع و تحصیل کرده و دارای اهداف بلند برای مردم کشورش است و دیدگاه های اقتصادی و سیاسی بسیار شبیه ملت وانقلاب ایران است.

رئیس جمهور با بیان اینکه "رافائل کوره آ" فریاد مردم اکوادور علیه نظام سلطه است، گفت: کشورهای آمریکای لایتن از لحاظ ذخایر بسیار غنی هستند اما فقر درآنجا آشکارا خود را نشان می دهد و قرار شد در زمینه های اقتصادی، تجارت و روابط عادلانه که ملت ایران 27 سال است پرچم روابط عادلانه را بر دست گرفته و خواستار آن است را گسترش دهیم .

وی با اشاره به ملاقات خود با رئیس جمهور بولیوی گفت: در این ملاقات بر قرار دادهایی در زمینه انتقال کارخانجات شیر و همکاری های نفت وگاز داشتیم که تاکید شد بیانیه همکاری های اقتصادی تنظیم که بزودی منتشر خواهد شد.

احمدی نژاد یکی از ویژگی های این سفر را همراهی برخی از سرمایه گذاران بخش خصوصی خواند و گفت: بخش خصوصی در این سفر عرصه های فعالیت را در نیکاراگوئه و اکوادور مورد بررسی قرار دادند که برای آینده بسیار مفید خواهد بود.