رضا خواجه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه اظهار داشت: تاکنون ۳۱ هزار و ۴۲۶ واحد آواربرداری در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه انجام شده است.

وی با بیان انجام ۳۰ هزار و ۲۷۶ واحد پی‌کنی در این مناطق افزود: همچنین تاکنون ۲۴ هزار و ۸۵۲ مورد نیز عملیات آرماتوربندی و ۲۳ هزار و ۳۰۱ مورد اجرای بتن و فنداسیون در این مناطق صورت گرفته است.

رییس ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه با اشاره به اجرای ۱۶ هزار و ۸۲۴ مورد اجرای اسکلت و ۱۱ هزار و ۲۱۳ مورد دیوارچینی گفت: ۱۲ هزار واحد اجرای سقف نیز در این مناطق داشته‌ایم.

خواجه‌ای افزود: ۵ هزار و ۸۵۹ مورد به مرحله گچ و خاک، ۴ هزار و ۴۰۵ مورد به مرحله کف‌سازی و ۴ هزار و ۴۸۵ مورد نیز به مرحله نصب چارچوب درب و پنجره رسیده‌اند.

وی با اشاره به شروع عملیات بازسازی ۵۵ هزار و ۸۸۴ واحد از پایان عملیات ۴۷ هزار و ۶۵۲ واحد تعمیری در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه خبر داد.