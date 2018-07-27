عقب نشینی آمریکا در سکوت/ تعرفه واردات صدها کالای چینی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با بالا گرفتن تنش‌های تجاری بین واشنگتن و پکن، سنای آمریکا در سکوت قانونی را در پنج‌شنبه شب به تصویب رساند که موانع تجاری را برای صدها کالای چینی کاهش می‌دهد.

بدون هیج بحثی، سنا به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که تعرفه توسترها، مواد شیمیایی و ۱۶۶۰ کالای دیگر که در خارج از آمریکا تولید می‌شند را حذف کرده یا کاهش می‌دهد.

طبق تحلیل‌های رویترز، نزدیک به نیمی از این کالاها در چین تولید می‌شوند.

حامیان این لایحه گفتند که اقتصاد آمریکا با خلاص شدن از شر تعرفه‌هایی که برای حمایت از صنایعی طراحی شده بودند که دیگر در ایالات‌متحده وجود ندارند، تقویت خواهد شد. اتحادیه ملی تولیدکنندگان می‌گوید شرکت‌های آمریکایی روزانه ۱ میلیون دلار بابت چنین تعرفه‌های وارداتی، پرداخت می‌کردند.

برخی از تولیدکنندگان داخلی در مورد این شکایت دارند که این تعرفه‌ها، واردات کالای ارزان خارجی را برای رقیبان بزرگ‌تر آنها، آسان می‌کند. آنها می‌گویند این لایحه به شرکت‌های کوچک‌تر، که توانایی دفاع از خود در واشنگتن را ندارند، آسیب می‌رساند.

این لایحه به سود شرکت‌هایی خواهد بود که تولیدات خود را به خارج از آمریکا منتقل کرده بودند.

ورژنی از همین لایحه پیش از این در ماه ژانویه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود که در آن ۱۴۵ آیتم که در داخل تولید می‌شدند، مورد نظر قرار گرفته بود.

کاخ سفید بیانیه رسمی‌ای در مورد این لایحه که به آن «تعرفه‌های متفرقه» گفته‌اند، صادر نکرده است. حالا این لایحه در دو مجلس قانون‌گذاری آمریکا تصویب شده و باید اختلافات جزئی آن برطرف شده و سپس آن را برای امضا شدن و تبدیل شدن به قانون، برای ترامپ ارسال کنند.