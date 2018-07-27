به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای میکروتئاتر «دینید اینچ» به کارگردانی فریبرز کریمی در عمارت روبرو به مدت یک هفته تمدید شد. این اجرا که در فرم میکروتئاتر روی صحنه می‌رود، در هفته دوم ساعت ۱۸:۳۰ اجرا می شود.

«دینید اینچ» در یک هفته اول اجرا میزبان بیش از ۳۰۰ تماشاچی بود.

تماشاگران می‌توانند از عصر امروز، بلیت‌های این نمایش را به صورت اینترنتی پیش‌خرید کنند.

عوامل این اجرا عبارتند از کارگردانی، ایده و اجرا: فریبرز کریمی، طراح ماکت: نیما تبریزی، دستیار کارگردان: آزاده مردانی، طراحی اشیا: آوا درویشی، گرافیک: پرناز کریمی، آهنگساز: کسرا پاشایی، ساخت تیزر: محمدباقر کشاورز، برنامه‌ریز: امین فروتن، مدیر پروژه و روابط عمومی: ثمین مهاجرانی.

این نمایش از ۷ تا ۱۲ مرداد ماه ساعت ۱۸:۳۰ در عمارت روبرو اجرا می شود.