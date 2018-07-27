اشکان صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم کانوپولوی مردان ایران بعد از کسب عنوان قهرمانی در آسیا توانست جواز حضور در مسابقات جهانی را بدست آورد. خوشبختانه مسئولین نیز به ما قول دادند که با کسب این مدال طلا همکاری لازم را برای حضورمان در رقابتهای جهانی خواهند کرد.

وی افزود: اردوهای متعددی برگزار شد و در نهایت با ترکیب هفت نفر راهی کانادا شدیم. از شرایط تیم و اردوهای برگزار شده راضی بودم و خدا را شکر وضعیت تیم خوب است.

سرمربی تیم ملی کانوپولوی کشورمان خاطرنشان کرد: البته مشکلاتی نیز داشتیم ولی با تدابیر مسئولین این مشکلات حل شد تا تیم بتواند به کانادا برود.

وی با بیان اینکه تیم کانوپولو قبل از این نیز در رقابتهای جهانی حاضر بوده است، گفت: ما قبلا مقامی بهتر از شانزدهم را کسب نکرده بودیم اما این بار در مسابقات جهانی دنبال مقام بهتری هستیم.

صیادی خاطرنشان کرد: بازیها از نهم مردادماه آغاز می شود و تیم ما طبق برنامه از دهم مرداد مسابقه دارد. طبق قرعه در گروه ششم با تیم های برزیل، انگلیس و سوئیس هم گروهیم. تیم سوئیس سرگروه تیم ماست که در روز دهم مرداد در اولین گام به مصاف این تیم خواهیم رفت. همان روز نیز با برزیل قهرمان آمریکای جنوبی مسابقه داریم و فردای آن روز با انگلیس.

مسابقات کانوپولوی قهرمانی جهان از نهم تا چهاردهم مردادماه در راند کانادا برگزار می شود.