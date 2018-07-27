وجیهه ترتیب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مناسب سازی اماکن و معابر و ادرات برای معلولان یک امر ضروری است.

وی، پیشگام بودن ادارات در مناسب‌سازی ساختمان دستگاه‌های اجرایی شادگان را ضروری دانست و افزود: مناسب‌سازی اماکن و فضاهای عمومی به منظور دسترسی آسان جانبازان و معلولان به امکانات و مکانهای موجود وظیفه ای همگانی است.

سرپرست اداره بهزیستی شادگان برانجام وظایف هریک از دستگاه‌های اجرایی طبق قانون و در راستای مناسب‌سازی فضاهای اداری وعمومی تأکید کرد و گفت: در شهرستان شادگان برخی بانک ها و خودپردازهای برخی بانک ها برای استفاده معلولین نامناسب است و باید هرچه نسبت به آماده سازی آن اقدام کنند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی بانک ها در حوزه اشتغال و تولید گفت: بانک های مستقر در این شهرستان در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مددجویان بهزیستی همکاری مناسبی ندارند.

ترتیب بیان کرد: عدم پرداخت تسهیلات اشتغال در واقع بخاطر همکاری نکردن بانک ها است که این اقدام باعث ایجاد مشکلات بیشتر در حوزه اشتغال و تولید شهرستان می شود.

وی درپایان با اشاره به اینکه اشتغالزایی و رونق تولید یکی از اولویت های دولت است، گفت: بانک ها شهرستان شادگان باید پرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای مددجویان بهزیستی را در اولویت قرار دهند.