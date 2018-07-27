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۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

از سوی جمعی از سناتورهای آمریکایی؛

اروپا درباره نادیده‎گرفتن تحریم‎های ضد‎ایرانی هشدار گرفت!

اروپا درباره نادیده‎گرفتن تحریم‎های ضد‎ایرانی هشدار گرفت!

گروهی ۱۰ نفره از سناتورهای ایران‎ستیز آمریکا در نامه‎ای خطاب به سفرای ۳ کشور اروپایی طرف برجام، به آنها درباره دور زدن یا تضعیف تحریم‌های ضدایرانی اخطار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، جمعی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا در نامه‌ای خطاب به سیاستمدارن اروپایی، درباره هرگونه تلاش برای نادیده‌گرفتن تحریم‎های ضد‎ایرانی که به زودی اعمال خواهد شد، هشدار دادند.

این سناتورها که شمار آنها به ۱۰ نفر می‌‏رسد، سفرای کشورهای اروپایی طرف برجام شامل فرانسه، آلمان و انگلیس را خطاب قرار داده و تهدید کردند: هرگونه تلاش برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌های ضدایرانی، اقدامی دردسرساز تلقی می‎شود!

آنها همچنین هشدار دادند: چنین اقدامی با واکنش کنگره آمریکا مواجه خواهد شد.

گفتنی است به‌واسطه خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام، نخستین دور از تحریم‎های ضدایرانی از تاریخ ۴ آگوست (۱۳ مرداد) مجدداً اعمال خواهد شد حال‎آنکه تاریخ دور دوم تحریم‌ها ۴ نوامبر (۱۳ آبان) است.

در جمع ۱۰ نفره سناتورهای جمهوریخواه آمریکا، چهره‎های ایران‌ستیزی چون «مارکو روبیو» سناتور فلوریدا، «تد کروز» سناتور تگزاس و «تام کاتن» سناتور آرکانزاس به چشم می‎خورد.

 هشدار سناتورهای آمریکایی درحالی داده شد که کشورهای اروپایی طرف برجام از تلاش برای پیدا کردن راهی به حفظ توافق هسته‎ای علیرغم بدعهدی آمریکا خبر می‎دهند و بهدنبال کاهش تاثیر تحریم‎های واشنگتن هستند.

کد مطلب 4358114
مریم خرمایی

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