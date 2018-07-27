به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، جمعی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا در نامه‌ای خطاب به سیاستمدارن اروپایی، درباره هرگونه تلاش برای نادیده‌گرفتن تحریم‎های ضد‎ایرانی که به زودی اعمال خواهد شد، هشدار دادند.

این سناتورها که شمار آنها به ۱۰ نفر می‌‏رسد، سفرای کشورهای اروپایی طرف برجام شامل فرانسه، آلمان و انگلیس را خطاب قرار داده و تهدید کردند: هرگونه تلاش برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌های ضدایرانی، اقدامی دردسرساز تلقی می‎شود!

آنها همچنین هشدار دادند: چنین اقدامی با واکنش کنگره آمریکا مواجه خواهد شد.

گفتنی است به‌واسطه خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام، نخستین دور از تحریم‎های ضدایرانی از تاریخ ۴ آگوست (۱۳ مرداد) مجدداً اعمال خواهد شد حال‎آنکه تاریخ دور دوم تحریم‌ها ۴ نوامبر (۱۳ آبان) است.

در جمع ۱۰ نفره سناتورهای جمهوریخواه آمریکا، چهره‎های ایران‌ستیزی چون «مارکو روبیو» سناتور فلوریدا، «تد کروز» سناتور تگزاس و «تام کاتن» سناتور آرکانزاس به چشم می‎خورد.

هشدار سناتورهای آمریکایی درحالی داده شد که کشورهای اروپایی طرف برجام از تلاش برای پیدا کردن راهی به حفظ توافق هسته‎ای علیرغم بدعهدی آمریکا خبر می‎دهند و به‎دنبال کاهش تاثیر تحریم‎های واشنگتن هستند.