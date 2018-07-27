به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورکتایمز، جمعی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا در نامهای خطاب به سیاستمدارن اروپایی، درباره هرگونه تلاش برای نادیدهگرفتن تحریمهای ضدایرانی که به زودی اعمال خواهد شد، هشدار دادند.
این سناتورها که شمار آنها به ۱۰ نفر میرسد، سفرای کشورهای اروپایی طرف برجام شامل فرانسه، آلمان و انگلیس را خطاب قرار داده و تهدید کردند: هرگونه تلاش برای دور زدن یا تضعیف تحریمهای ضدایرانی، اقدامی دردسرساز تلقی میشود!
آنها همچنین هشدار دادند: چنین اقدامی با واکنش کنگره آمریکا مواجه خواهد شد.
گفتنی است بهواسطه خروج یکجانبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام، نخستین دور از تحریمهای ضدایرانی از تاریخ ۴ آگوست (۱۳ مرداد) مجدداً اعمال خواهد شد حالآنکه تاریخ دور دوم تحریمها ۴ نوامبر (۱۳ آبان) است.
در جمع ۱۰ نفره سناتورهای جمهوریخواه آمریکا، چهرههای ایرانستیزی چون «مارکو روبیو» سناتور فلوریدا، «تد کروز» سناتور تگزاس و «تام کاتن» سناتور آرکانزاس به چشم میخورد.
هشدار سناتورهای آمریکایی درحالی داده شد که کشورهای اروپایی طرف برجام از تلاش برای پیدا کردن راهی به حفظ توافق هستهای علیرغم بدعهدی آمریکا خبر میدهند و بهدنبال کاهش تاثیر تحریمهای واشنگتن هستند.
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