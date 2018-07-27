تناقض بزرگ در پرونده ثامن الحجج/ممنوع الخروجی بعد از فرار متهم

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز هفته ای که گذشت یعنی شنبه سی ام تیر ماه بود که دهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج برگزار شد، جلسه ای که بیشتر به اظهارات متهم ردیف اول این پرونده آقای (الف. م) اختصاص داشت، رنگ و بوی دیگری به خود گررفت به طوری که متهم از غائبان دادگاه به طور ویژه از سلبریتی که نامش در این پرونده مطرح شد، دفاع کرد.

متهم ردیف اول این پرونده در دادگاه خظاب به قاضی پرونده گفت: پنجمین مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزی انجام وظیفه کرد.

در اولین اقدام، شناسنامه ملی مجموعه را ثبت کردم تا کارها قانونی باشد و طی جلسه‌ای با حضور مدیران مختلف و بانک مرکزی صورت جلسه‌ای را امضا کردیم تا تحت نظارت بانک مرکزی بتوانیم کارها را جلو ببریم.

وی در ادامه بیان کرد: در آغاز که این ۲۳ تعاونی را به ما واگذار کردند اوضاع بسیار نامساعد بود، کارگروهی را تشکیل دادیم و نمایندگان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند ساماندهی این شرکت تعاونی‌ها را از استان مازندران شروع و با مدیریت اقدامات لازم را انجام دادیم و مشکل سپرده گذاران را حل کردیم. متهم ردیف اول همچنین گفت: در این حین مشکل قریب به ۴۸۰ هزار نفر سپرده گذار و سهامدار را حل کردیم و موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز منظم به کار خود ادامه می‌داد.

وی درباره حسابرسی توسط بازرسان بانک از شرکت تعاونی ثامن الحجج گفت: سال ۹۲، ۲۴ نفر از طرف بانک مرکزی برای حسابرسی مشخص شدند که در سراسر کشور از شعبات ما بازرسی می‌کردند. حال سوال اینجا مطرح می‌شود که چرا علی رغم بازرسی‌های متعدد که از شعبات ما انجام دادند آن را کتمان می‌کنند؟ ما کار را بدون هیچ مشکلی جلو بردیم، اما ورق از سال ۹۳ برگشت.

مسئولان بانک مرکزی یکباره مجوز موسسه ثامن الحجج را لغو کردند

طبق گزارش اولیه به کارگروه بانک مرکزی عملکرد ما را مثبت ارزیابی کردند بعد از ارائه آن در کارگروه تصمیم گرفتند که روند فعالیت موسسه رو به جلو حرکت کند که ما از این اتفاق خوشحال شدیم، اما در تاریخ ۲۵/۵/۹۴ به یکباره مسئولین بانک اعلام کردند که موسسه اعتباری ثامن الحجج غیر مجاز است که باعث شوک و تعجب ما شد.

ردپای م.م و ا.ع

وکیل مدافع متهم ردیف اول هم در تکمیل دفاعیات موکلش خطاب به دادگاه گفت: در مورد سود سه و چهار درصد باید بگویم اشخاص سپرده و پول خود را برای مدت ۱۰ یا ۲۰ ماه در موسسه می‌گذاشتند و سودی دریافت نمی‌کردند و اعطای وام با کارمزد سه یا چهار درصد بر اساس میزان سپرده و مدت زمان آن بوده است که بیشتر در استان کرمان اجرایی شده است. در قضیه آقای (م.م) و (ا.ع) باید بگویم که آقای (ا.ع) از طرف صداوسیما قرارداد بستند و برنامه هایی در این راستا تهیه شده است این درحالی است که ایشان می گوید بانکهای دولتی هم با صداوسیما قرارداد می بندند، چرا آبرو و حیثیت افراد را اینگونه می برند، جالب است آقای (م.م) می‌گوید با مدیر روزنامه شرق تماس گرفتم و مدیر این روزنامه به ما گفت از بانک مرکزی به آنها تکلیف شده که این موضوع را پخش کنند.

متهم غایب پرونده ثامن الحجج در خانه است

حواشی پرونده ثامن الحجج به همین جا ختم نشد و در جلسه یازدهم محاکمه، وکیل مدافع متهم ردیف سوم که پیش از این مسئولان قضایی می گفتند در دسترس نیست ، در دادگاه حاضر شد و در باره موکل غایب از نظر خود گفت: متهم ردیف سوم آقای م. ر. در جلسه دادگاه حاضر نیستند، .

موکل من از روند این پرونده مطلع بود؛ اما از اینکه نام وی در روزنامه ذکر شده اطلاع نداشت

وی در مورد وضعیت متهم ردیف سوم توضیح داد: ایشان در منزل خود در تهران خیابان گاندی حضور داشته و یک خط تلفن هم دارد، بنده تقاضا می‌کنم ایشان در اسرع وقت در دادگاه حاضر شوند.

محسنی اژه ای: متهم در دسترس نیست/نمیدانیم ایران است یا خارج از کشور!

محسنی اژه ای ۲۴ تیر ماه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون چند جلسه از پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج گذشته است؛ اما هنوز ابهامات زیادی در آن وجود دارد که مثلا نقش بانک مرکزی درخصوص این پرونده چه بوده است؛ یا چرا متهم ردیف سوم آن فرار کرده است؛ بیان کرد: این پرونده از زمان تشکیل شدن آن تاکنون متهم آن حاضرنبوده است. حتی در دادسرا هم حاضر نشده است و کیفرخواست هم برای این متهم به صورت غیابی صادر شده است. اصلا از ابتدای امر دسترسی به این فرد نداشته‌ایم و نمی‌دانیم آیا در داخل کشور است یا در خارج از کشور.

تناقضی که در رابطه با پرونده ثامن الحجج وجود دارد این است که وکیل متهم ردیف سوم یعنی همان فردی که پیشتر مسئولان قضایی می گفتند از آن خبری نداریم، مدعی است که موکلش در تهران و در خانه اش هست. حال باید منتظر ماند و دید در جلسه بعدی که قاضی متهم ردیف سوم را احضار می کند، او چه توضیحاتی را در رابطه با در دسترس نبودن خود می دهد.

بازداشت ۱۸نفر در تخلفات سکه و ارز و خودرو

پرونده تخلفات در چهار حوزه ارز، سکه، خودرو و واردات تلفن همراه همچنان مفتوح است و بازداشتی های این پرونده ها نیز در حال افزایش هستند. با توجه به دستور ویژه روسای قوه قضائیه و دولت مبنی بر رسیدگی سریع به این پرونده ها، اطلاع رسانی در خصوص تخلفات نیز افزایش یافت به طوری حجت السلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه در جمع مسئولان ناجا حضور یافت و بخشی از کار مشترک قوه قضائیه و نیروی انتظامی را رسانه ای کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بازداشتی‌ها در حوزه ارز و سکه تاکید گفت: ۱۳ نفر در این حوزه دستگیر شدند و در رابطه با ثبت سفارش هم پنج نفر بازداشت هستند. در خصوص توزیع ارز چند نفر از جمله عامل بانک مرکزی که ارز را می گرفته و توزیع می کرده، بازداشت شده است. این فرد و همکارش بازداشت هستند. دو نفر که صرافی مجاز داشتند هم بازداشت شدنددر رابطه با تخلفانت واردات خودرو هم ۵نفر در حال حاضر در دربازداشت هستند.

تخلف ۵۷ شرکت در پرونده واردات خودرو

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مدیر کل توسعه و تجارت، معاون این فرد، مسئول سفارش و طراح سایت بازداشت هستند. ۵۷ شرکت در این زمینه به نظر می رسد که تخلف دارند که از این تعداد بازپرس با کمک ناجا مشغول رسیدگی به این موضوع است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه از این ۵۷ شرکت هم احضارهایی داشتیم، گفت: بعید است که کارمندی به سادگی کار این شرکت ها را انجام داده باشد و موضوع پرداخت یا عدم پرداخت رشوه نیز در حال بررسی است.

تشکیل پرونده برای ۴۰ شرکت متخلف در واردات تلفن همراه

وی‌ در خصوص تخلفات حوزه تلفن همراه گفت: ۴۰ شرکت پرونده دارند و اجمالا تخلفاتی محرز شده است. برخی از این شرکت ها فاکتورهایی صادر کردند که به افرادی تلفن همراه فروخته‌اند. از خریداران تحقیق شده و مشخص شده است که برخی از این فاکتورها صوری است.

فرار یکی از متهمان پرونده خودرو

دو هفته پیش بود که آیت الله آملی لاریجانی از ممنوع الخروجی تعدادی از مدیران صمت خبر داد و تاکید کرد این پرونده با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود. بیستم تیر ماه هم بود که غلامحسین اسماعیالی، رئیس دادگستری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از احضار تعدادی از مسئولان وزارت صنعت،معدن و تجارت خبر داد و گفت: احضار مسئولان در رابطه با تخلفات واردات خودرو ادامه دارد.

حدود پانزده روز بعد از این اظهار نظر ها بود که اعلام شد یکی از متهمان پرونده واردات خودرو فرار کرده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در پاسخ به مبنی بر اینکه یکی از متهمان زن پرونده واردات خودرو فرار کرده است، این در حالی است که آیت الله آملی لاریجانی بر ممنوع الخروجی مسئولان وزارت صنعت تاکید داشتند، فرار این فرد چطور بوده است؟ گفت: فرشته تنگستانی فردی است که فرار کرده است.

وی افزود: این فرد پیش از تشکیل پرونده قضایی فرار کرده است.

محسنی اژه‌ای هم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ممنوع الخروجی ها گفت: ۵۰ نفر در این رابطه ممنوع شدند.

کوتاهی های وزارت صنعت

در رابطه با کشف تخلفات واردات خودور که سازمان بازرسی کل کشور آن را رسانه ای کرد، نکاتی مطرح است از جمله اینکه

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای اعلام کرده است که بخشی از این تخلفات را سال گذشته دیده است، سوال اینجاست که این وزارتخانه چه اقداماتی انجام داد؟. سئوال دیگر این است که پس از شناسایی‌ چه اقداماتی برای کارمندان متخلف خود انجام داد؟ اقدام وزارت صنعت در منفک کردن چند کارمند بود که اقدامی غیر موثر محسوب می شود.

طرح استعلامات جدید در پرونده دکل نفتی

تیر ماه که قرار بود، جلسات آخر رسیدگی به پرونده دکل نفتی برگزار شود هم به اتمام رسید و هنوز این پرونده مفتوح است. علت را جویا شدیم که محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به دکل نفتی، گفت: رسیدگی به این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و منتظر اعلام دادگاه برای برگزاری جلسه بعدی هستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که قرار بود آخرین دفاعیات از متهمان در ماه گذشته اخذ شود، چرا در برگزاری جلسات دادگاه وقفه ایجاد شده است؟ گفت: نکات و مباحثی در این پرونده مطرح شده و پیرو همین موضوعات، استعلامات جدیدی مطرح شده است و به همین علت دادگاه به دنبال اخذ این استعلامات جدید است.

عاملان شهادت پاسداران وبسیجیان درمریوان،پاسخ قاطعی دریافت می‌کنند

متاسفانه در هفته ای که گذشت، در درگیری مسلحانه در مرزهای شهرستان مریوان بین گروه های تروریستی و معاند با نیروهای نظامی کشورمان، ۱۱ نفر شهید و هشت نفر نیز زخمی شدند. رئیس قوه قضائیه در همین رابطه با اشاره به شهادت تعدادی از پاسداران و بسیجیان عزیز در مریوان از سوی عده ای فریب خورده و مزدور اجانب طی روزهای اخیر، اظهار کرد: عاملان این جنایات و عناصر پشت پرده آن گمان می کنند که با چنین ایذاهایی می توانند بر حرکت و رفتار جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، تاثیر بگذارند. این گمان، یک اشتباه محض است زیرا مردم این کشور در طول تاریخ انقلاب اسلامی، چنین حرکت ها و بزرگ تر از آنها را پشت سر گذاشته اند، بدون آنکه قدمی از آرمان های خود عقب بنشینند.



آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه عاملان و افراد پشت پرده این جنایات بدانند که جمهوری اسلامی بر چنین ایذاهایی صبر نمی کند و قطعا پاسخ قاطعی به آنها خواهد داد، برای این شهدای گرانقدر، علو درجات و ضمن تسلیت به بازماندگان، از درگاه الهی برای آنان طلب صبر و اجر کرد.

طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی»/موازی کاری یا طرحی جدید!؟

یکی از مهم ترین خبرهای حقوقی هفته هم مربوط به خبر بررسی طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی» است که قرار است نمایندگان مجلس آن را در دستور کار داشته باشند. طرحی که امیداست به سرنوشت سایر طرح های موازی در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار نشود.

اعمال محدودیت در رابطه با قرار بازداشت موقت

نمایندگان مجلس این هفته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، صدور «قرار ‌بازداشت موقت» برای متهمان، محدود می‌شود.

اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت .

این طرح به منظور حبس زدایی و در راستای اجرای بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، تقدیم شده است

یکی از مدافعان این طرح در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس این گزارش، در صورت تصویب نهایی این طرح، «در کلیه جرایم، هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تامین است».

تلگرام هرگز رفع فیلتر نمی شود

این هفته عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور به حاشیه رفع فیلتر تلگرام واگنش نشان داد و در کانال شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت: تلگرام هرگز رفع فیلتر نخواهد شد. شایعه بی اساس رفع فیلتر تلگرام که به منظور تنفس مصنوعی به پیکر نیمه جان این شبکه هر از چندگاهی منتشر می شود، نمی تواند روند مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی را متوقف کند.

احتمال تعقیب قضائی برای برخی بانک ها

در اخرین روز هفته هم دادستان تهران، دادستان تهران با اعلام آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی گفت: اگر بانک‌ها از ارائه گردش‌های مالی کلان به مراجع قضایی و نظارتی خودداری کنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.