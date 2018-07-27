به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیخانی با تاکید بر ضرورت تکمیل و تجهیز مترو تهران گفت: در حال حاضر ۷ خط مترو تهران روزانه دو و نیم میلیون سفر را پوشش می دهند که این ظرفیت باید به ۵ میلیون سفر در روز افزایش یابد و این امر نیازمند افزایش تعداد واگن های قطار با هزینه ای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که اعتبار تخصیص یافته به مترو تهران تنها ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که با این اعتبار تنها امکان تکمیل خطوط فعلی بوده و امکان توسعه نداریم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: خوشبختانه در سال ۱۳۹۵و با تصویب شورای اقتصاد ۲۰۰۰ واگن برای متروی کلان شهرها در نظر گرفته شد که از این تعداد ۱۰۰۰ واگن به متروی تهران خواهد رسید.

وی افزود: متاسفانه تا سال ۱۳۹۶ این مصوبه پیشبرد عملی نداشت اما با آغاز فعالیت شورای پنجم شهر تهران و برگزاری جلسات متعدد کمیسیون عمران با وزارتخانه های ذی ربط موانع پیشرفت این طرح بررسی و رفع شد و پس از تایید شورای اقتصاد به وزرات کشور ابلاغ گردید تا قرارداد تهیه و تولید قطعات و مونتاژ واگن ها، بین شرکت واگن سازی تهران و یک شرکت چینی منعقد و واگن ها تا حدود ۱۵ تا ۲۰ ماه آینده تحویل داده شوند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش و پیگیری شورای شهر و حمایت مالی دولت، تعداد واگن های تحویلی در قرارداد از ۶۳۰ عدد به ۸۰۰ عدد افزایش یافته و این مصوبه با سرعت بیشتری اجرایی شود.

علیخانی با اشاره به پرداخت بخشی از اعتبارات اختصاص یافته از طرف دولت به بخش خصوصی جهت خرید اتوبوس های جدید یا نوسازی اتوبوس های کنونی، اظهار امیدواری کرد با پیگیری های معاونت حمل و نقل شهرداری تهران این طرح نیز با سرعت بیشتری اجرایی شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در خاتمه با اشاره به پیشبرد طرح مطالعات جامع حمل و نقل ریلی تهران ، از نهایی شدن نتایج این طرح تا پایان مهر ماه ۹۷ خبر داد.