کشف محموله ۴۵۰ میلیون ریالی قاشق و چنگال قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی استان حین تردد کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی استان، یک دستگاه خودرو نیسان دارای مخزن حمل سوخت را متوقف کردند.

وی گفت: در ادامه طی بررسی اولیه مشخص شد خودرو حامل روغن سوخته بوده که از یکی از شهرهای جنوبی کشور به مقصد تهران بارگیری شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: سپس با اخذ مجوز قضائی، خودرو برای بررسی بیشتر به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان منتقل و ۴۹ کارتن قاشق و چنگال به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون ریال که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سرهنگ کرمی گفت: نهایتاً متهم به انضمام پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

کشف ۴۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در قم

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم همچنین از کشف ۴۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در قم خبر داد.

سرهنگ کرمی اظهار داشت: در پی خبر واصله مبنی بر این که یک دستگاه کامیون اقدام به سوخت گیری متناوب از یکی از جایگاه‌های سوخت می‌کند که با اعلام موضوع به پلیس آگاهی استان موضوع در دستور کار قرار گرفته و پس از شناسایی محل دپو سوخت، خودرو توقیف شد.

وی گفت: در ادامه با دستور قضائی سوخت مکشوفه با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به انبار این شرکت منتقل که پس از تخلیه مقدار آن را ۱۸۰۰ لیتر گازوئیل اعلام کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: همچنین در پی خبر واصله مبنی برحمل سوخت خارج از شبکه توسط یک دستگاه خاور، خودرو مذکور شناسایی و توقیف شد.

سرهنگ کرمی گفت: با هماهنگی قضائی، سوخت مکشوفه تحویل انبار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شده که مقدار آن را ۲۴۰۰ لیتر گازوئیل اعلام کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم افزود: نهایتاً هر دو راننده خودرو، به همراه پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

کاهش ۶ درصدی شرارت در استان قم

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم از کاهش ۶ درصدی شرارت‌ها در ۴ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد.

سرهنگ پیام کاویانی با اشاره به کاهش ۶ درصدی شرارت‌ها در ۴ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار داشت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و با هماهنگی قضائی از وقوع رفتارهای هنجار شکنانه و اوباش گری اراذل و اوباش جلوگیری می‌کند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان افزود: کشف پرونده‌های شرارت نیز افزایش ۶ درصدی داشته و دستگیری افراد هنجارشکن و شرور رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد که بیانگر فعالیت‌های مسنجم و شبانه روزی پلیس در ابعاد پیشگیری، مقابله و برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش است.

اهتمام پلیس در برخورد با هرگونه هنجارشکنی در قم

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم همچنین از اهتمام پلیس قم در برخورد با هرگونه هنجارشکنی اعم از آلودگی صوتی خودروها، بد پوششی و دور دور کردن خودروها در استان خبر داد.

سرهنگ کاویانی اظهار داشت: پلیس امنیت عمومی در اجرای دستورالعمل‌های مبارزه با اراذل و اوباش، با اقدامات اطلاعاتی چند تن از اراذل و اوباش استان که اقدام به درگیری‌های دسته جمعی و انفرادی و ایجاد رعب و وحشت با سلاح سرد و تخریب خودرو کرده بودند را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت برقراری نظم و امنیت اجتماعی، از اهتمام پلیس در برخورد با هرگونه هنجارشکنی اعم از آلودگی صوتی خودروها، بد پوششی و دور دور کردن خودروها و همچنین برخورد با صنوف متخلف در قم خبر داد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان سپس به اخطار پلمپ صنوف عرضه قلیان در قم اشاره و بر پلمپ صنوف متخلفی که قانون نظام صنفی را نادیده گرفته و از آن سرپیچی می‌کنند، تاکید کرد.

دستگیری ۵ نفر از دلالان غیرمجاز ارز در قم

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری ۵ تن از دلالان غیرمجاز ارز در استان خبر داد.

سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی استان پس از هماهنگی قضائی با حضور در اطراف میدان آستانه، ۵ نفر از دلالان غیر مجاز ارز را شناسایی و دستگیر کردند.

وی گفت: در ادامه متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیسی آگاهی استان منتقل شدند.

سرهنگ کرمی افزود: از این افراد ۱۳۸۰ دلار آمریکا، ۱۶۵۱۲۵۰ دینار عراقی، ۵۱ دلار استرلیا، ۴۰ پوند انگلیس کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: نهایتاً متهمان به انضمام پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

کشف ۲۵۰ گرم شیشه و دستگیری ۲ نفر قاچاقچی در قم

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم از کشف ۲۵۰ گرم مواد افیونی شیشه و دستگیری ۲ نفر قاچاقچی در قم خبر داد.

سرهنگ غلام عباس بلفکه اظهار داشت: در پی خبر واصله مبنی بر این که ۲ نفر قاچاقچی با یک دستگاه خودرو پژو پارس قصد دارند مقادیری مواد روانگردان شیشه را از استان جنوبی به تهران منتقل کنند، بنابراین موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه پس از هماهنگی‌های قضائی، اکیپی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به محور مواصلاتی اعزام و خودرو شناسایی و متوقف شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان افزود: با انتقال پژو به مقر پلیس در بازرسی از آن ۲۵۰ گرم مواد روانگردان شیشه کشف و هر دو نفر دستگیر شدند.

سرهنگ بلفکه گفت: متهمان به انضمام پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.