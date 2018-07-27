به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد پهلوانزاده در نشست خبری مسابقات شطرنج جام ملتهای آسیا بابیان اینکه همدان لیاقت میزبانی از این مسابقات را داشت، اظهار داشت: استانهایی نظیر تبریز و کیش برای برگزاری این مسابقات اعلام آمادگی کردند اما در جمعبندی که داشتیم با توجه به کادر مجرب شطرنج در استانهمدان و برگزاری رویداد همدان ۲۰۱۸ تصمیم گرفتیم این میزبانی را به همدان واگذار کنیم.
وی افزود: تا به حال برگزاری چنین سطح از مسابقات در ایران سابقه نداشته و خوشحال که این اعتماد به کشور ایران شد تا شاهد برگزاری چنین مسابقات بزرگی در این سطح باشیم.
رئیس فدراسیون شطرنج با اشاره به هزینههای برگزاری این مسابقات گفت: باید به قطعیت بگویم که این مسابقات را با کمترین هزینه ممکن در همدان برگزار کردیم و هزینهها از مبالغ که افکار عمومی از آن صحبت میکنند بسیار کمتر است.
پهلوانزاده خاطرنشان کرد: جوایز نقدی برای شرکتکنندگان در این مسابقات در نظر گرفته نشده و تنها لوح و مدال به برترین نفرات این مسابقات اهدا خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت تیم ملی ایران بیان کرد: بهترین شطرنجبازان کشور با رنکینگ بالا در این مسابقات حضور دارند که امیدواریم بتوانیم برای نخستین بار صاحب مدال و جایگاه شویم.
رئیس فدراسیون شطرنج عنوان کرد: در بخش آقایان هند و چین مهمترین رقیبان ما در این مسابقات هستند البته فاصله بسیار کمی شطرنجبازان ما کشور چین دارند و به همین دلیل به کسب مدال بسیار خوشبین هستیم.
پهلوانزاده با اشاره به رشد شطرنج کشور گفت: طی ۳ سال ما از رتبه ۵۱ جهان توانستیم به رتبه ۲۸ جهان دست پیدا کنیم و امیدواریم بعد از پایان این مسابقات چند رتبه این جایگاه را ارتقا دهیم.
وی یادآور شد: در چند سال گذشته شطرنج کشور رشد بسیار چشمگیری داشته که امیدواریم بتوانیم باز هم این روند را به خوبی ادامه دهیم.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان نیز با اشاره به برگزاری این مسابقات گفت: در ابتدا باید بگویم در استانهمدان با تمام تلاشهایی که انجام شد کسی برای اسپانسری از برگزاری این مسابقات ورود نکرد که جای تأسف دارد.
احمد علیبابایی افزود: اسپانسرهایی هم که میبینید در حال حاضر در این مکان حضور دارند همچون شرکت بادران و سایپا اسپانسر تیم ملی و فدراسیون هستند و ما هیچگونه اسپانسری برای این مسابقات نداریم.
وی با اشاره به تعداد کشورهای حاضر در این مسابقات بیان کرد: ۱۲ کشور در بخش آقایان و ۶ کشور در بخش بانوان در این مسابقات شرکت کردهاند همچنین ایران نیز با ۳ تیم در این مسابقات حضور دارد.
بابایی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۲۰ شطرنجباز در این مسابقات با یکدیگر به تا ۱۳ مردادماه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
ملیپوش شطرنج ایران نیز با اشاره به سطح برگزاری این مسابقات گفت: این مسابقات در بالاترین سطح در آسیا در حال برگزاری است.
احسان قائممقامی افزود: با توجه به مسائل سیاسی که در دنیا بر علیه کشور ما وجود دارد اما میبینیم کشورهای مختلف استقبال خوبی از این مسابقات داشتهاند و جو روانی تأثیری بر ورود تیمها نداشته و این مسابقات با امنیت کامل در کشور ما در حال برگزاری است.
شطرنجبازی ملیپوش کشورمان بابیان اینکه میزبانی همدان در بالاترین سطح در حال برگزاری است، بیان کرد: در ۳ سال گذشته بنده برای آموزش شطرنجبازان حرفهای در همدان تلاشهای زیادی انجام دادهام و توانستم مدرسه شطرنج خصوصی خود را در شهر همدان افتتاح کنم.
وی عنوان کرد: در مجموعه باید نوید روزهای بسیار طلایی و درخشانی را برای شطرنج استانهمدان داد.
نظر شما