اجرای فاز دوم طرح LEZ از ابتدای آبان ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نواب حسینی منش با اشاره به اینکه فاز نخست طرح کاهش در حال حاضر در محدوده طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد و در ساعات اعمال این طرح در حال اجراست، تصریح کرد: فاز دوم این طرح در سراسر شهر تهران هر روز هفته و به صورت ٢٤ ساعته اجرایی خواهد شد.

وی اظهارداشت: بر اساس این طرح، خودروهای فاقد معاینه فنی از ابتدای آبان ماه در شهر تهران و در طول ٢٤ ساعت از طریق دوربین های ثبت تخلف مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت.

حسینی منش با بیان اینکه روز شمار اجرای فاز ٢ طرح کاهش مطرح شده است، گفت: ٨٦ روز دیگر این طرح به صورت سراسری اجرا می شود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران تصریح کرد: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون (آبان ماه سال ٩٥) بالغ بر ٤ هزار و ٤٠٠ خودروی فاقد معاینه فنی از طریق دوربین های ثبت تخلف محدوده زوج و فرد و محدوده طرح ترافیک اعمال قانون شده اند.