۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۹

نایب رئیس اتاق ایران در گفتگو با مهر:

عدم انتشار عملکرد منابع صندوق توسعه ملی در اشتغالزایی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه علیرغم گذشت یکسال،هنوز گزارش شفافی در مورد عملکرد منابع صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغالزایی و اعطای تسهیلات اعلام نشده، گفت:برنامه و راهبرد نداریم.

حسین سلاح‌ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود گذشت نزدیک به یک سال از تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ ماه بعد از ابلاغ آئین‌نامه مربوطه، هنوز گزارشات شفافی در مورد عملکرد این قانون در حوزه اشتغال‌زایی و مبلغ تسهیلات اعطاءشده در این زمینه منتشر نشده است .

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس این طرح معادل یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی می بایست در قالب تسهیلات ارزان قیمت و از طریق بانک عامل برای ایجاد و توسعه اشتغال در مناطق روستایی کشور پرداخت می‌شد.

به گفته وی، علیرغم اینکه دولت اصرار و عجله فراوانی در تصویب لایحه تقدیمی داشت ولیکن متاسفانه با گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ این قانون بررسی‌های انجام شده از استان‌ها حاکیست به دلیل فقدان برنامه و راهبرد مشخص انتظار چندانی برای اجرای موفق این قانون و تحقق اشتغال هدف گذاری شده در سال ۹۷ دیده نمی‌شود

رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران افزود: به دلیل ناهماهنگی های فراوان بین دستگاه های متولی ،نبود برنامه و راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستا های سراسر کشور و سختی امکان دسترسی به سامانه طراحی شده برای متقاضیان و امکان انحراف تسهیلات و منابع مالی به سمت بخش های غیر مولد و غیر اشتغالزا ممکن است این قانون را به سرنوشت طرح اشتغالزایی در کارگاه های زودبازده و کارآفرین در گذشته دچار کند و صدمات و ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل و وارد نمایند

به گفته سلاح ورزی، سازمان ملی کارآفرینی ایران  از طریق تشکل‌های تخصصی عضو به ویژه کانون‌های کارآفرینی استانی در حال رصد و پیگیری عملکرد این طرح در سطح استان های کشور بوده و در صورت لزوم گزارش جامعی از نقاط قوت و ضعف و نحوه عملکرد طرح و میزان اشتغالزایی آن تهیه و منتشر خواهد کرد

