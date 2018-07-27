به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامهای به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرد صادرات پودر گوشت مرغ بلامانع است.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۴۲۲۵۲۹/ ۹۷ مورخ ۱۳/۰۴/۹۷ موضوع اعلام ممنوعیت صادرات ۱۸ ردیف کالاهای بخش کشاورزی ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۹۶/ ۵۰۱/ ۹۷ مورخ ۹۷/۴/۳۱ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارتخانه اشاره شده ارسال و اعلام میدارد: صادرات پودر گوشت مرغ (تحت کد طبقهبندی ۲۳۰۱۱۰۰۰) از لیست ممنوعیت مندرج در ردیف ۱۰ جدول ضمیمه بخشنامه فوقالذکر خارج میشود و صادرات آن با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع میباشد.
لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
نظر شما