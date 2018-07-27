۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

صادرات پودر گوشت مرغ بلامانع است

گمرک در بخشنامه‌ای از بلامانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرد صادرات پودر گوشت مرغ بلامانع است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۴۲۲۵۲۹/ ۹۷ مورخ ۱۳/۰۴/۹۷ موضوع اعلام ممنوعیت صادرات ۱۸ ردیف کالاهای بخش کشاورزی ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۹۶/ ۵۰۱/ ۹۷ مورخ ۹۷/۴/۳۱ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارتخانه اشاره شده ارسال و اعلام می‌دارد: صادرات پودر گوشت مرغ (تحت کد طبقه‌بندی ۲۳۰۱۱۰۰۰) از لیست ممنوعیت مندرج در ردیف‌ ۱۰ جدول ضمیمه بخشنامه فوق‌الذکر خارج می‌شود و صادرات آن با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع می‌باشد. 

لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند. 

سمیه رسولی

