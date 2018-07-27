به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه اولین تور محله گردی شمیران در شمال تهران برگزار شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران در حاشیه برگزاری این تور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری تورهای تخصصی محله گردی و بازدید از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی برای دست اندرکاران بخش فرهنگی و گردشگری شهر تهران و نیز شهروندان علاقمند موجب بررسی، مطالعه و احیاء فرهنگ، آداب و رسوم هر منطقه، افزایش اطلاعات و آگاهی شرکت کنندگان و در نهایت شکل گیری هویت اجتماعی شهر می شود.

مجتبی توسلی اضافه کرد: ستاد گردشگری شهرداری منطقه یک تهران با هدف آشنایی و شکوفایی ظرفیت های بالقوه شهر تهران و به ویژه شمال این شهر، در حیطه گردشگری پایدار شهری اقدام به اجرای نخستین تور محله گردی با بازدید از محله قدیمی حصار بوعلی با مشارکت فعالان حوزه گردشگری کرد .

توسلی افزود: در این برنامه که مورد استقبال شهروندان و علاقمندان به مباحث گردشگری قرار گرفت از جاذبه های گردشگری محله حصار بوعلی از جمله قنات قدیمی آن ،تکیه بزرگ محله، مسجد عتیق و فرهنگسرای نیاوران بازدید به عمل آمد.

محمود منیعی دبیر نشست های تخصصی تهران شناسی و مشاور عالی شهردار منطقه یک تهران نیز با اشاره به تخریب روز افزون بناهای قدیمی اظهار کرد: مالکان بناهای تاریخی انگیزه ای برای حفظ و نگهداری آن ندارند و با پیشرفت و گسترش شهرهای دارای قدمت تاریخی، متاسفانه بافت های قدیمی این شهرها که به نحوی شناسنامه تاریخی و فرهنگی شهر محسوب می شوند به مرور زمان مورد بی توجهی قرار می گیرند و روز به روز میزان تخریب آنها در حال افزایش است.

منیعی افزود: یکی از بهترین و کلیدی ترین روش ها برای جلوگیری از تخریب این آثار، برگزاری تورهای محله گردی و معرفی و شناساندن این میراث کهن به همشهریان و هموطنان گرامی است که درمنطقه یک از محله حصار بوعلی آغاز شده است .