به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به اعضا، درباره اتمام بودجه این سازمان هشدار داده و از آنها خواست حق‌السهم خود را هرچه زودتر بپردازند.

به گفته گوترش، از تاریخ ۳۰ ماه میلادی گذشته (ژوئن)، بودجه سازمان ملل با کسری ۱۳۹ میلیون دلاری مواجه شده- مسئله‌ای که تاکنون سابقه نداشته است.

وی ادامه داد: ما زودتر از موعد در حال تمام کردن پول هستیم و برای مدت طولانی‌تری در وضعیت قرمز قرار می‌گیریم.

به گفته سازمان ملل، از مجموع ۱۹۳ کشور، تاکنون ۱۱۲ کشور سهم خود را از بودجه سازمان ملل پرداخته‌اند اما آمریکا که ۲۲ درصد بودجه را تامین می‌کند، هنوز حق‌السهم سال جاری را نپرداخته است.

ماه میلادی دسامبر، کمیته بودجه مجمع عمومی سازمان ملل با بودجه ۵.۴ میلیارد دلار برای سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ موافقت کرد که به گفته نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، به نسبت بودجه ۲۰۱۶-۲۰۱۷، کاهشی ۲۸۵ میلیون دلاری دارد.