به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد هنجنی با بیان اینکه برخی بیماری‌های عفونی و سالک در قسمت هایی از کشور در حال شیوع است، تاکید کرد: باید مردم مراقب باشند زیرا این بیماری در خیلی از مواقع در مراحل اولیه قابل تشخیص نیست.

وی افزود: پسوریازیس و اگزماهای پوستی نیز به شدت در حال افزایش است و متاسفانه بیشتر افراد با آن آشنا نیستند؛ همچنین برس یا پیسی، آکنه که روی صورت و کمر بسیار دیده میشود، زگیل که در کودکان می بینیم و بیماری زگیل تناسلی که اخیرا شیوع زیادی داشته است.

هنجنی، دلیل شیوع و افزایش بیماری های پوستی را نداشتن نظام ثبت دقیق دانست و گفت: وقتی می خواهیم درمورد یک بیماری و در خصوص شیوع و بروز آن صحبت کنیم باید یکسری آمار ثبت شده در کشور وجود داشته باشد، دلایل و مشکلاتی که باعث بروز بیماری شده ثبت شود و سپس بگوییم که از چه نوع بیماری در کشور بیشتر داریم و به آن بیماری بیشتر بپردازیم.

وی، دلایل برخی بیماریهای پوستی را اینگونه بیان کردکه بیماری‌های عفونی که دلایلش مشخص است؛ بیماری سالک از نیش پشه خاکی به وجود می آید و باید سعی در دفع حشرات کنیم و اگر ضایعه ای شبیه نیش پشه داشتیم و بعد از مدتی بهبود نیافت باید سریع به پزشک مراجعه شود.

هنجی ادامه داد: زگیل تناسلی نیز که به خاطر رعایت نکردن مسائل بهداشت فردی و روابط اجتماعی و جنسی حفاظت نشده، بوجود می آید نیز در حال افزایش است؛ افراد باید بیماری را بشناسند، زودتر به پزشک مراجعه کنند و بیشتر روی پیشگیری توجه کنند.

رئیس انجمن متخصصین پوست ایران، گفت: سرطان پوست یا همان سرطان سلول های پایه ای پوست(بازال سل کارسینوما) یکی از شایع ترین سرطان‌ها بین تمام ارگان‌های بدن است و مهم ترین علت بروز آن اشعه مضر آفتاب است.

وی گفت: کسانی که در معرض آفتاب شدیدقرار میگیرند مانند کشاورزان و افرادی که فعالیت آنان خارج از محیط اداری یا فضای باز است بیشتر دچار سرطان میشوند و بعضی از مواد شیمیایی و یا اسکارهای قدیمی همچنین مسائل ژنتیکی نیز از عوامل بروز سرطان پوست است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: در فصل تابستان شهروندان باید از پوست خود در برابر اشعه مضر آفتاب محافظت کنند زیرا نور آفتاب پیامدهایی همچون سرطان و چین و چروک پوست در سنین بالا را به همراه دارد، لذا توصیه می شود شهروندان از ضد آفتابهایی که شماره محافظتی بیش از ۳۰ و بهتر است ۵۰ به بالا باشد استفاده کرده و از کلاه و عینک آفتابی مناسب نیز استفاده کنند.

وی افزود: توصیه می شود همچنین از ساعت ۱۰صبح تا ۱۶ زیر نور آفتاب قرار نگیرند زیرا در این زمان اوج اشعه مضر آفتاب است و صدمات فراوانی به پوست وارد میکند.

رئیس انجمن متخصصین پوست ایران در مورد آرایشگاه هایی که به صورت غیرمجاز خدمات پوست و زیبایی ارائه می دهند هشدار داد و گفت: متاسفانه یکسری تبلیغات در سطح شهر در خصوص انجام فعالیتهای زیبایی مانند تزریق ژل، بوتاکس، سولاریوم، لیزر در آرایشگاه ها و منازل به صورت غیر مجاز دیده میشود که خطرات زیادی برای مراجعه کنندگان این مراکز به همراه دارد.

وی تصریح کرد: این مراکز دستگاه ها و موادی که استفاده می کنند معمولا بی کیفیت، کم کیفیت و ارزان است؛ افرادی که در این مراکز کارهای زیبایی انجام میدهند آموزش ندیده اند بدین ترتیب مراجعه کنندگان به این مراکز دچار سوختگی، عفونت و عوارض دیگر می شوند. لذا پیشنهاد می شود شهروندان به متخصصین پوست و زیبایی مراجعه کنند تا دچار بیماری ها و مشکلات پوستی نشوند؛ هر چیزی که ارزان است دلیل نمی شود که با کیفیت باشد افراد باید مواظب باشند که برای امور زیبایی به کجا مراجعه میکنند.

هنجنی همچنین تاکید کرد که رسانه ها نقش مهمی در اطلاع رسانی و آگاه سازی و فرهنگ سازی شهروندان دارند.

وی در ادامه به مشارکت پر شور همکاران و حضور میهمانان خارجی در هجدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران اشاره کرد و افزود: استادان و پزشکانی از یونان که متخصص زیبایی و تزریق چربی هستند؛ از فرانسه که بر روی پروبیوتیک و دفاع پوست بدن کار میکند؛ از هند که بر روی بیماری های برس فعالیتهای پزشکی دارند و دو نفر ایرانی از سوییس که بر روی بیماری های رنگدانه ای کار می کنند؛ یک پزشک ایرانی از انگلیس که روی بیماری های مربوط به داخلی و پوست فعالیت دارد در کنگره امسال حضور داشتند.

در کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران، چندین میزگرد تخصصی در زمینه بیماریهای رایج ایران، بیماریهای رنگدانه ای و طب بازساختی در پوست همچنین کارگاه عملی برگزار شد.

شب گذشته در مراسمی رسمی، ضمن تجلیل از محققان و متخصصین پیشکسوت کشور، سه مقاله برگزیده از بین مقالات به زبان انگلیسی که توسط هیئت ژوری انتخاب شدند، هدایایی دریافت کردند.

در بخش مسابقه پوستر علمی نیز از بین پوسترهای ارائه شده به کنگره سه پوستر برتر و منتخب معرفی و جوایزی دریافت کردند.

وی گفت : طب بازساختی فرآیند و دانشی نوین است که ایران توانسته فعالیت ها و پیشرفت خوبی در آن داشته باشد؛ کاری که ما هم اکنون انجام می دهیم این است که روی سلول و مولکول هایی کار می کنیم که بتواند یک عارضه یا قسمتی از بدن را ترمیم و مداوا کند.

هجدهمین کنگره انجمن متخصصین پوست ایران، روز جمعه پنجم مرداد به کار خود پایان داد.