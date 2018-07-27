سخنان روز گذشته سردار سلیمانی نشان از اقتدار نظام اسلامی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت ورامین در خطبه های نماز جمعه ورامین طی سخنانی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بر تبیین و تحلیل دستاوردهای نظام تاکید کرد و گفت: قسمت عمده جمعیت کشور افرادی هستند، که دوران طاغوت و حاکمیت استکبار را ندیدند و از طرفی امروز با بمباران تبلیغاتی رسانه های بیگانه و بنگاه های خبری دنیای استکبار مواجه هستند و لذا باید تمامی صاحبان قلم و بیان در این عرصه روشنگری کنند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی به پیشرفت های انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف اشاره کرد و افزود: امروز ایران رتبه اول آسیا و سوم جهان در اثربخشی پیوند کلیه را دارد، در حالی که پیش از انقلاب بیشترین اعزام به خارج برای پیوند کلیه بود، امروز ما در حوزه پیوند ریه نیز جزو کشورهای پیشتاز هستیم.

امام جمعه موقت ورامین در ادامه تشریح پیشرفت های نظام اسلامی در حوزه سلامت گفت: قبل از انقلاب اسلامی از پزشکان پاکستانی و بنگلادشی استفاده می کردیم، اما امروز ۲۷ رشته فوق تخصص پزشکی در کشور داریم و در عرصه تربیت پزشک خودکفا هستیم و توریسم سلامت در ایران فعال است و از دیگر کشورها برای درمان به ایران می آیند.

خطیب جمعه ورامین با بیان این که امروز در تمام روستاهای مهم کشور خانه بهداشت وجود دارد، ادامه داد: پیش از انقلاب میزان مرگ و میر مادران ۲۰۰ نفر به ازای هر ۱۰۰هزار نفر بود، که این میزان اکنون به کم تر از ۲۰ نفر رسیده است، امروز نزدیک به ۹۹ درصد مردم واکسینه هستند.

وی پیشرفت نانوتکنولوژی در شرایط تحریم کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز ایران جایگاه اول منطقه و رتبه هشتم نانوتکنولوژی را در جهان دارد، در خصوص درمان نازایی نیز ایران از نظر تعداد، اثردهی و کیفیت و توفیق در جهان رتبه سوم را دارد، در حالی که در سال های اول بعد از انقلاب مردم برای درمان نازایی مجبور بودند، به انگلیس رفته و هزینه گرافی پرداخت کنند.

وی به خسارات وارده به جوانان کشور در اثر سلاح های شیمیایی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ما آن روز نه گاز خردل می شناختیم و نه سیانور و ...، اما امروز ما در دنیا مرجع اصلی درمان بیماری های شیمیایی هستیم.

وی اظهار داشت: نماز جمعه از عبادات مهم و تاثیرگذار در اسلام است، اولین اقدام پیامبر(ص) بعد از هجرت به مدینه اقامه نماز جمعه بود، بر پایه آیات و روایات حضور در نماز جمعه نشانه ایمان بیان شده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نماز جمعه جایگاه خود را پیدا کرد و سنگر انقلاب و اعزام رزمندگان به جبهه ها و مرکز مبارزه با جریانات نفاق، فتنه و انحراف و امور اجتماعی نماز جمعه بود.

محمودی با تاکید بر این که نماز جمعه باید قرارگاه فرهنگی شهر باشد، اضافه کرد: باید تمام امور فرهنگی شهر با نماز جمعه مرتبط باشد.

وی به هدف قرارگرفتن نماز جمعه توسط مستکبرین و منافقین اشاره کرد و گفت: ترور ائمه جمعه، بمب گذاری در نمازهای جمعه و تخریب و تضعیف جایگاه نماز جمعه همواره در دستور کار دشمنان قرار داشته است و برخی افراد نیز جاهلانه و یا عالمانه در این مسیر حرکت می کنند، البته این افراد هرگز به هدف خود نرسیده اند، اما توصیه می کنم، فرزندان و جوانان خود را با نماز جمعه مانوس کنید، تا در برابر بسیاری از خطرات بیمه شوند.

امام جمعه موقت ورامین در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه امروز ورامین، تهدیدها و سخنان سخیف ترامپ درباره ملت ایران را دارای سابقه در تاریخ روسای جمهور آمریکا دانست و گفت: البته درجه حماقت ترامپ بیشتر از قبلی ها است، انقلاب اسلامی ایران افتخار دارد، از روز اول آمریکا را تحقیر کرده و ابهت پوشالی آن را شکسته است و اگر تا دیروز در ایران فریاد «مرگ بر آمریکا» شنیده می شد، امروز در تمام کشورهای جهان، حتی کشورهای هم پیمان آمریکا این شعار به گوش می رسد.

وی مواضع اخیر رییس جمهور در برابر آمریکا را خوب توصیف کرد و گفت: سخنان مقتدرانه و عزتمندانه روز گذشته سردار سپاه اسلام و سرباز عزیز رهبری و ملت ایران، سردار سلیمانی آب در لانه مورچگان ریخته است، آن ها تهدید به توقف خرید نفت و صادرات نفت ایران کردند، اما پاسخ شنیدند، که اگر ایران نفت صادر نکند، دیگران هم نمی توانند، نفت صادر کنند.

خطیب جمعه ورامین هدف قرار دادن کشتی عربستان توسط انصارالله یمن را مورد اشاره قرار داد و افزود: این اقدام صادرات نفت از باب المندب را قطع کرد، دشمنان باید بدانند، اگر امروز جنگی آغاز شود، آغاز کننده جنگ دشمنانند، اما آن ها پایان دهنده جنگ نیستند، دشمنان باید بداند ما نزدیک آن ها هستیم و از دوران دفاع مقدس و عملیات مرصاد درس بگیرند و بدانند حساب بزدلان داخلی با ملت مقتدر و شجاع ایران جدا است.

وی با بیان این که امروز نظام اسلامی از هر زمان دیگر مقتدر است، گفت: برخی ترسوها و خودفروخته ها بدانند، نسخه شفابخش کشور و ملت ایستادگی و مقاومت است و از ضعف و وابستگی دل بکنند و به اقتصاد مقاومتی روی آورند و با عمل به سوی توانمندسازی اقتصاد داخلی گام بردارند.