سئول وابسته نظامی سفارت چین را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع کره جنوبی در بیانیه‌ای از اقدام جنگنده‌های این کشور به رهگیری یک هواپیمای چینی خبر دادند که گفته می‌شود وارد حریم دفاع هوایی کره جنوبی شده بود.

ظاهرا این هواپیمای چینی بیش از ۴ ساعت در حوالی یک صخره دریایی واقع در منطقه تحت کنترل سئول که پکن نیز ادعای مالکیت آن را دارد، پرواز کرده است.

تاکنون چین واکنشی به حادثه امروز نشان نداده است حال آنکه کره جنوبی «دو نانگ یی» وابسته نظامی سفارت چین در سئول را احضار کرده تا ضمن بیان اعتراض خود، پکن را از تکرار اقدام مشابه بازدارد.

به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، در ماه‌های میلادی فوریه و آوریل نیز رویدادهای مشابهی رخ داده است.