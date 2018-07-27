تیم پهپاد نهاجا به مسابقات نظامی قزاقستان اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پهپاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده نیروهای مسلح کشورمان، برای شرکت در مسابقات نظامی روسیه ۲۰۱۸ که به صورت مشترک در ۷ کشور برگزار می‌شود، به قزاقستان اعزام شد.



تیم پهپاد نیروی هوایی ارتش در این مسابقات در رشته «پرنده بدون سرنشین دست‌پرتاب» با کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، چین و پاکستان به رقابت خواهد پرداخت.



این مسابقات از تاریخ ۸ مرداد ماه به مدت ۱۱ روزو به میزبانی کشور قزاقستان برگزار می شود و تیم پهپاد نیروی هوایی با ۹ نفر شرکت کننده و ۷ پرنده در این رقابت ها حضور دارد.