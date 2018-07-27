  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

در قالب مسابقات نظامی ۲۰۱۸؛

تیم پهپاد نهاجا به مسابقات نظامی قزاقستان اعزام شد

تیم پهپاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مسابقات نظامی قزاقستان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پهپاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده نیروهای مسلح کشورمان، برای شرکت در مسابقات نظامی روسیه ۲۰۱۸ که به صورت مشترک در ۷ کشور برگزار می‌شود، به قزاقستان اعزام شد.

تیم پهپاد نیروی هوایی ارتش در این مسابقات در رشته «پرنده بدون سرنشین دست‌پرتاب» با کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، چین و پاکستان به رقابت خواهد پرداخت.

این مسابقات از تاریخ ۸ مرداد ماه به مدت ۱۱ روزو به میزبانی کشور قزاقستان برگزار می شود و تیم پهپاد نیروی هوایی با ۹ نفر شرکت کننده و ۷ پرنده در این رقابت ها حضور دارد.

کد خبر 4358188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

