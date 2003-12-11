حضور " شون كانري " در فيلم "انتقام رندانه " قطعي شد

" شون كانري " درنمايي ازفيلم " ليگ مردان استثنايي "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه نام آوردرمحصول جديد شركت فيلمسازي نيولاين نقش ماموري را بازي مي كند كه 15 سال ازعمرش را درزندان سپري مي كند اين درشرايطي است كه جرمي را مرتكب نشده است.

اين مرد براي گرفتن انتقام ازكساني كه موجبات زنداني شدنش را فراهم كرده اند مجموعه اي ازجرايم هوشمندانه را درپيش مي گيرد وسرانجام به موفقيت دست مي يابد.

شركت فيلمسازي نيولاين سال گذشته حقوق ساخت فيلم را ازنويسنده آن " جيسون كلر" خريداري كرد ودرحال حاضرمترصد يافتن كارگرداني است كه اين پروژه را جلوي دوربين ببرد.

" كانري " واپسين باربا فيلم " ليگ مردان استثنايي " درعرصه رقابتها حضورداشت. اين اثردرداخل ازكشورنتوانست انتظارات را برآورده كند اما با فروش خوبي درگيشه هاي خارجي همراه شد.