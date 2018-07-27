به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه شادگان که در محل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار شد، با اشاره به پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور افزود: در مرداد سال ۵۸ امام خمینی(ره)، آیت الله طالقانی به عنوان اولین خطیب جمعه کشور انتخاب کردند و نخستین نماز جمعه توسط این شهید بزرگوار در تهران اقامه شد.

خطیب جمعه شادگان ادامه داد: نماز جمعه مکانی برای بیان مطالبات به حق مردم است که به دور از مسایل سیاسی و جناحی و بر اساس واقعیات بیان می شود.

وی با اشاره به اینکه شرکت در نماز جمعه به منزله بیعت با ولایت فقیه و آرمان های والای نظام جمهوری اسلامی است، گفت: حضور گسترده و باشکوه مردم در صفوف نماز جمعه، یکی از نمادها و جلوه های بارز وحدت و انسجام مردم برای دفاع از اسلام و انقلاب است.

حجت الاسلام شرفی تصریح کرد: نماز جمعه، تریبون امامت و ولایت است که به واسطه نقش و جایگاه مهمی که در جامعه دارد، همواره پیگیر تحقق منویات و رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.

وی در فراز دیگری از خطبه های خود ضمن گرامیداشت روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، گفت: جوانان در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مهارت بیاموزند تا برای اشتغال خود با مشکل مواجه نشوند.

خطیب جمعه شادگان درخاتمه گفت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه‌ای نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری جوانان دارد.