باید همانند سردار سلیمانی مقابل دشمن ایستادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه قم گفت: نماز جمعه عامل وحدت امت اسلامی است و محل دعوت به تقوا، بصیرت بخشی و آگاهی و مرکز دفاع از نظام اسلامی است و ملت ایران این سنگر را خالی نخواهند گذاشت.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله مشکینی امام جمعه فقید قم گفت: جامعه مدرسین در تجلیل این عالم بزرگ بیانیهای داد و ایشان علم و عمل را در کنار هم قرار داده و در دوران مبارزات، زندان رفته بود و بعدها در سنگر ریاست مجلس خبرگان قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب در خصوص ایشان فرمودند ایشان شخصیتی بدون انحراف بود و درس اخلاق ایشان بسیار تأثیرگذار بود.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سالگرد عملیات مرصاد در سال ۶۷ ابراز داشت: منافقین کور دل با همدستی صدام خواب فتح تهران را دیده بودند اما موفق نشدند و سرکوب شدند و شرایط به گونهای رقم خورد که عقب نشینی کردند.
سخنان رهبری موجب دلگرمی بود
وی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با هیئت دولت، بیان داشت: این دیدار بسیار مهم بود هر چند که مسائل اقتصادی کشور موجب نگرانی مردم شده است اما سخنان رهبری موجب دلگرمی بود و ایشان فرمودند بن بستی در کشور نداریم و شرایط سخت است اما بحرانی نیست و باید کار مضاعفی برای حل مشکلات داشت و مسئولینی که میتوانند شجاعانه کار کنند باید وارد میدان شوند و افرادی که خسته هستند اینها بهتر است صحنه را ترک کنند و زمینه را برای دیگران باز کنند.
آیت الله حسینی بوشهری افزود: رهبر معظم انقلاب از سخنان رئیس جمهور تجلیل کردند و تأکید کردند این سخن درست بود که اگر کسی بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد هیچکس نمیتواند نفت صادر کند.
وی گفت: نباید اینگونه تصور شود که با بر هم خوردن برجام همه چیز را از دست دادهایم و نباید اینگونه عمل کرد و ملت ایران شرایط سخت مختلفی را پشت سر گذاشتند.
رهنمودهای رهبر معظم انقلاب میتواند برای خروج از این شرایط کارساز باشد
امام جمعه قم تصریح کرد: یازده رهنمود رهبر معظم انقلاب میتواند برای خروج از این شرایط کارساز باشد که داشتن سیاست واحد، لزوم مشارکت مردم در مسائل، برخورد قاطعانه با متخلفان، اشراف بر صادرات و واردات، تشکیل ستادی برای حل مشکلات تحریم از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.
وی بیان داشت: نباید شرایط به گونهای شود که در خرمشهر و آبادان و بوشهر مردم به خاطر آب اعتراض کنند و مسئولان باید پیش دستانه تدبیر و مشکلات را حل و فصل کنند.
آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: مردم محرمترین افراد هستند و مسائل را باید با آنها در میان گذاشت و اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود و امیدواریم ملت ایران تحت تأثیر القائات روزانه دشمنان قرار نگیرند و باید آنگونه که سردار سلیمانی با دشمن سخن میگوید در برابر دشمن ایستاد.
