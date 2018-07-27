۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۳

آیت الله حسینی بوشهری:

باید همانند سردار سلیمانی مقابل دشمن ایستادگی کرد

قم - امام جمعه قم گفت: باید آن‌گونه که سردار سلیمانی با دشمن سخن می‌گوید در برابر دشمن ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم گفت: نماز جمعه عامل وحدت امت اسلامی است و محل دعوت به تقوا، بصیرت بخشی و آگاهی و مرکز دفاع از نظام اسلامی است و ملت ایران این سنگر را خالی نخواهند گذاشت.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله مشکینی امام جمعه فقید قم گفت: جامعه مدرسین در تجلیل این عالم بزرگ بیانیه‌ای داد و ایشان علم و عمل را در کنار هم قرار داده و در دوران مبارزات، زندان رفته بود و بعدها در سنگر ریاست مجلس خبرگان قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب در خصوص ایشان فرمودند ایشان شخصیتی بدون انحراف بود و درس اخلاق ایشان بسیار تأثیرگذار بود.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سالگرد عملیات مرصاد در سال ۶۷ ابراز داشت: منافقین کور دل با همدستی صدام خواب فتح تهران را دیده بودند اما موفق نشدند و سرکوب شدند و شرایط به گونه‌ای رقم خورد که عقب نشینی کردند.

سخنان رهبری موجب دلگرمی بود

وی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با هیئت دولت، بیان داشت: این دیدار بسیار مهم بود هر چند که مسائل اقتصادی کشور موجب نگرانی مردم شده است اما سخنان رهبری موجب دلگرمی بود و ایشان فرمودند بن بستی در کشور نداریم و شرایط سخت است اما بحرانی نیست و باید کار مضاعفی برای حل مشکلات داشت و مسئولینی که می‌توانند شجاعانه کار کنند باید وارد میدان شوند و افرادی که خسته هستند این‌ها بهتر است صحنه را ترک کنند و زمینه را برای دیگران باز کنند.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: رهبر معظم انقلاب از سخنان رئیس جمهور تجلیل کردند و تأکید کردند این سخن درست بود که اگر کسی بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد هیچ‌کس نمی‌تواند نفت صادر کند.

وی گفت: نباید این‌گونه تصور شود که با بر هم خوردن برجام همه چیز را از دست داده‌ایم و نباید اینگونه عمل کرد و ملت ایران شرایط سخت مختلفی را پشت سر گذاشتند.

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می‌تواند برای خروج از این شرایط کارساز باشد

امام جمعه قم تصریح کرد: یازده رهنمود رهبر معظم انقلاب می‌تواند برای خروج از این شرایط کارساز باشد که داشتن سیاست واحد، لزوم مشارکت مردم در مسائل، برخورد قاطعانه با متخلفان، اشراف بر صادرات و واردات، تشکیل ستادی برای حل مشکلات تحریم از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.

وی بیان داشت: نباید شرایط به گونه‌ای شود که در خرمشهر و آبادان و بوشهر مردم به خاطر آب اعتراض کنند و مسئولان باید پیش دستانه تدبیر و مشکلات را حل و فصل کنند.

آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: مردم محرم‌ترین افراد هستند و مسائل را باید با آنها در میان گذاشت و اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود و امیدواریم ملت ایران تحت تأثیر القائات روزانه دشمنان قرار نگیرند و باید آنگونه که سردار سلیمانی با دشمن سخن می‌گوید در برابر دشمن ایستاد.

کد خبر 4358213

