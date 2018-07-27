نماز جمعه تاثیرگذارترین حرکت فرهنگی و مذهبی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مسجدالنبی قزوین گفت: موسم حج فرصتی برای پیشه کردن تقوی و اصلاح رفتارهاست و همه باید از رهآوردهای این فریضه الهی برخوردار شویم.

وی بیان کرد:ذکر، تقوی و رسیدگی به حسابهای دنیایی از دستاوردهای حج است و اگر در دنیا به پاکی مال و اصلاح رفتار پایبند باشیم بسیاری از امور اصلاح می شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: قرآن خواندن، ذکر، صله رحم، کمک به دیگران، یاد آخرت بودن و نشان دادن وحدت مسلمانان جهان از ره آوردهای حج است.

وی تصریح کرد: با همه موانع و مشکلاتی که سعودی ها ایجاد کرده اند باید ازفرصت موجود برای سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در ایام حج استفاده کنیم تا چهره استکبار بیش از گذشته رسوا شود.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به سالروز اقامه اولین نماز جمعه به امامت ایت الله طالقانی گفت: نماز جمعه هدیه ارزشمند انقلاب اسلامی به مردم است و بزرگترین کار فرهنگی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: هیچ محفل دینی و مذهبی مانند نماز جمعه تاثیرگذار نیست و نمی تواند گروههای مختلف جامعه را دور هم جمع کند.

آیت الله عابدینی در ادامه خطبه های نماز جمعه یادآورشد: برپایی نمازهای جمعه تریبونی برای بیان انتقادهای سازنده، مشکلات، تذکر به مردم و مسئولان است و این گردهمایی در تقویت امنیت جامعه نیز بسیار موثر است.

وی با اشاره به عملیات مرصاد هم بیان کرد: منافقینی که با هدایت آمریکا و صدام تصور می کردند می توانند وارد تهران شده و قدرت را در دست بگیرند در استان کرمانشاه زمین گیر شدند و به طور فجیعی کشته شدند تا عاقبت شرارت و جنایاتشان را با عذاب الهی ببینند.

خطیب جمعه قزوین گفت: ایران اسلامی در عملیات مرصاد سال ۶۷ قتل گاه کسانی شد که دستشان به خون هزاران فرزند این مرز و بوم آلوده شده بود و سرانجام خفت باری نصیشان شد.

آیت الله عابدینی که عازم سفر معنوی حج تمتع است در پایان ضمن طلب حلالیت از نمازگزاران اظهارداشت: ۱۳ سال قبل برای عزیمت به این سفر معنوی ثبت نام کردم و امروز این افتخار نصیب شده تا به زیارت خانه خدا مشرف شوم و ضمن طلب حلالیت امیدوارم این سفر نصیب همه انسانهای آرزومند شود.