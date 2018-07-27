به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع سفیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی بیان اینکه برخی به‌غلط می‌گویند دیپلماسی باعقیده و ایدئولوژی سازگار نیست، ابراز داشت: در ارتباط با دنیای غرب برخی حل مشکلات را در ارتباط با دشمن ولو اینکه پا روی ارزش‌ها بگذارند، می‌دانند و به دنبال تامین منافع خود هستند.

وی بابیان اینکه ایدئولوژی و دیپلماسی مخالف هم نیستند، افزود: در روزگاری که همه افراد معتقدند مذاکره با آمریکا بی‌فایده است عده‌ای از مذاکره با دشمن دم می‌زنند که در پاسخ باید گفت در ارتباط با دیگر کشورها باید بر اصول و مبانی خود بایستیم.

لزوم پیگیری ارتباط ایران با سایر کشورها

امام جمعه شاهرود بابیان اینکه برای ارزش‌های خود خون‌بها پرداخت کردیم و برای حل مشکلات به دنبال ذلت ارتباط با بیگانگان بودن بی معنا است، ابراز داشت: سربازان جبهه دیپلماسی باید این نکته را مد نظر قرار دهند که ارتباط با دنیا به معنای تسلیم در برابر زورگویان نیست بلکه با همه کشورها به‌جز دو کشور به شرط آنکه بر مواضع خود بایستم باید ارتباط برقرار کرد.

امینی بابیان اینکه از مواضع خوب رئیس جمهور حمایت خواهیم کرد، افزود: رئیس جمهور بر دو موضوع تاکید بسیار داشتند اول آنکه اسرائیل را رژیم غیر قانونی می‌دانیم و دوم اگر جلوی صادرات نفت ایران گرفته شود دیگر کشورها نیز نباید نفت خود را صادر کنند.

وی افزود: دشمن در طول تاریخ به دنبال ایجاد فضای دو قطبی بوده است و راه از طریق قوه مجریه به دنبال تحقق این نیت بوده است اما گفته‌های اخیر ریاست جمهوری تمام نقشه‌های آن‌ها را خنثی کرد به نحوی که سخنان اخیر ترامپ در برابر مواضع رئیس جمهور نشان از ضعف و دستپاچگی آن‌ها در برابر اقتدار نظام جمهوری اسلامی بود.

ضرورت حفظ وحدت در جامعه

امام جمعه شاهرود در ادامه ابراز داشت: سردار سلیمانی در پاسخ به سخنان ترامپ گفتند که رئیس جمهور ما شخصیت اجلی است که بخواهد جواب شما را دهد پاسخ شما با ما خواهد بود چراکه نزدیکتر به شما هستیم و اگر جنگی شروع شود آغازگر آن شما و پایان‌بخش آن ما خواهیم بود.

امینی بابیان اینکه در جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته است باید بیش از پیش‌بر اتحاد تاکید کنیم، تصریح کرد: در این شرایط سخت با طیف وسیعی از سلیقه‌ها و گروه ها مواجه هستیم که قطعا برای پیروزی در این عرصه باید همه این مجموعه‌ها به صورت ید واحده یکپارچه‌شده و بر ضرورت وحدت پافشاری کنند.

وی بابیان اینکه به برکت مردم مظلوم یمن معادلات جنگ در منطقه برهم‌خورده است، افزود: ملتی با برخورداری از کمترین امکانات به پهبادهایی مجهز شده است که می‌تواند موشک‌های دشمن را هدف قرار دهد و عربستان باید بداند در آینده نه‌چندان دور به التماس کردن در برابر کشورهایی مانند یمن خواهد افتاد به شرط آنکه همه مردم کشورهای مسلمان با یکدیگر در برابر دشمن قسم‌خورده متحد و یکپارچه باشیم.

پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اقامه آیت الله طالقانی، سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد، ششم مرداد روز کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای، شهادت شیخ مشروطه شیخ فضل الله نوری، بروز طولانی ترین ماه‌گرفتگی و ضرورت خواند نماز آیات و همچنین تاکید بر تقوا از جمله مباحثی بود که در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود مطرح شد.