برانکو پیگیرِ آنالیز حریف قطری پرسپولیس در لیگ قهرمانان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الدحیل قطر می‌رود. این دیدار رفت دو تیم در این رقابت ها است که یک ماه دیگر برگزار می شود و از حساسیت‌های فراوانی هم برای سرخپوشان برخوردار است.

از این رو برانکو ایوانکوویچ از آنالیزور خود خواسته است تا اطلاعات کاملی را از حریف آسیایی‌اش کسب کند و در اختیار وی قرار دهد.

الدحیل قطر که تغییراتی را در کادر فنی و بازیکنان خود اعمال کرده، همچنان در حال انجام تمرینات پیش‌فصل است تا با آمادگی بالا در رقابت‌های لیگ ستارگان قطر و لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نظر دارد تا تاکتیک‌های تیمش را بر اساس نقاط ضعف و قوت الدحیل برنامه‌ریزی کند.

برانکو معتقد است بازی رفت پرسپولیس و الدحیل، نقش مهمی در صعود سرخپوشان به نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا داشته، به همین دلیل نگاه ویژه‌ای برای کسب نتیجه در این دیدار حساس دارد.