به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید منتصر هاشمی ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر چمران با تبریک پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی به امامت عالم مجاهد آیت‌الله طالقانی در دانشگاه تهران اظهار کرد: امروز به برکت نظام اسلامی حدود ۹۰۰ نماز جمعه در کشور اقامه می‌شود که نشانه تاثیرگذاری این تریبون مقدس است که موجب شده دشمنان نظام اسلامی از این تریبون نهایت خشم را داشته باشند.

خطیب جمعه شهر چمران بیان کرد: این تریبون پتانسیل و ظرفیتی بی‌نظیر برای توصیه هفتگی به تقوا و واجبات دینی و دوری از گناهان و همچنین ایجاد دغدغه بین مسلمانان نسبت به مشکلات همدیگر و ترغیب آنها به حمایت از همدیگر و همچنین بیان مشکلات منطقه و رساندن آن به مسئولان برای بررسی و تشکر از مدیران فعالی است که به مردم خدمت می‌کنند.

وی یادآور شد: تا الان حدود ۲۲۰ نماز جمعه عبادی - سیاسی از شروع برپایی این نماز مقدس در شهر چمران و جراحی اقامه شده است. بنده از شما که با حضور خود در نماز جمعه، موجب می‌شوید که این فریضه الهی در این شهر باشکوه انجام گیرد تشکر می‌کنم. همچنین از اعضای ستاد اقامه نماز جمعه که سال‌هاست بدون توقع، وقتشان را برای مدیریت این مراسم الهی و سیاسی می‌گذارند کمال تشکر را دارم.

هاشمی در ادامه به ۶ مرداد روز کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های عظیم شهرستان باید آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای هدفمند و جهت‌دهی شود. البته انتظار می‌رود با کمک صنایع پتروشیمی، جهاد کشاورزی و دیگر ارگان‌ها و نهادها و با همت مسئولان این مراکز و آموزشگاه‌ها در شهر چمران دایر شود که این موضوع نیاز جوانان و زیربنای اشتغال است.

امام جمعه شهر چمران عنوان کرد: می‌شود در رشته‌های گردشگری و صنایع دستی، صنایع چوب، کشاورزی، صنایع غذایی و آنچه نیاز منطقه و شهرستان است خدمات‌دهی شود. در این رابطه بخش دولتی و بخش خصوصی باید وارد کار و از این موضوع حمایت شود که قطعاً در تحقق شعار سال ایجاد اشتغال پایدار و اتکاء به تولید داخلی با کیفیت و قیمت متعادل تاثیرگذار است.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها، مواضع نفتی رئیس جمهور را قاطعانه و عزتمندانه دانست و افزود: از مواضع رئیس جمهور در پاسخ تحریم خرید نفتی ایران توسط ترامپ مبنی بر اینکه اگر نفت ایران صادر نشود نفت منطقه صادر نخواهد شد، حمایت می‌کنیم.

هاشمی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین همه جریانات سیاسی کشور از موضع رئیس جمهور حمایت کردند و این نشانه قاطعیت تمام ارکان نظام و جناح‌ها و ملت در مقابل زورگویی و تهدیدهای آمریکا است. سرباز ولایت حاج قاسم سلیمانی جواب مطالب این دلقک سیاسی را داد. مطالب رئیس جمهور قمارباز آمریکا واقعیت‌ها را تغییر نمی‌دهد.

خطیب جمعه شهر چمران در پایان اضافه کرد: همه دنیا می‌داند این مطالب رئیس جمهور آمریکا نشانه ضعف و اقتدار پوشالی آنها است. آمریکایی‌ها سالیان سال است با صدها هزار سرباز پوشالی در منطقه هیچ غلطی نکردند اما نظام جمهوری اسلامی امروز ده‌ها میلیون سرباز در کشورهای منطقه و خارج آن دارد که گوش به فرمان ندای ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای هستند.