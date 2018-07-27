به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نظامی سوری به المیادین اعلام کردند: برخی روستاها در قنیطره منتظر تلاش های مصالحه هستند که طی ساعات آینده اعلام خواهد شد.

این منابع بیان کردند: مناطق تحت کنترل گروههای مسلح در قنیطره از ۲ درصد فراتر نمی رود. طی ساعات آینده قنیطره منطقه خالی از تروریستها اعلام خواهد شد.

این در حالی است که رفعت حسین نماینده قنیطره در پارلمان سوریه گفت: اهتزاز پرچم سوریه در قنیطره پیروزی جدیدی در جنگ ضد تروریسم است.

از سوی دیگر؛ نیروهای ارتش سوریه مناطق وادی صیصون وو سد سحم الجولان در منطقه حوض الیرموک در حومه شمال غربی درعا را نیز آزاد کرده اند.