به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، به کمک افت تنش‌های تجاری بین آمریکا و اروپا و اعلام درآمدهای بالای شرکت‌ها، سهام جهان اندکی رشد کردند و سهام اروپا این هفته را در بالاترین میزان ۶ هفته‌ای خود به پایان برسانند.

شاخص سهام کل دنیای ام‌اس‌سی‌آی، که سهام ۴۷ کشور را دنبال می‌کند، پس از آغاز معاملات بازارهای اروپا ۰.۱ درصد رشد کرد.

این ششمین روز متوالی رشد این شاخص است که چنین توالی رشدی از ماه فوریه تا کنون دیده نشده است.

سهام شرکت کالاهای مصرفی، رکیت بنکیسر، گروه ساخت‌وساز سینت گوبین و وینچی، بی‌تی و بانک بی‌بی‌وی‌ای، به دنبال نتایج عملکر خوب آنها بالا رفت و بنچ‌مارک پن‌یوروپین استاکس۶۰۰ را ۰.۱۷ درصد بالا برد.

طبق اعلام دویچه بانک، رشد هر سهم اروپایی از صفر درصد در ربع اول، به ۶ درصد در ربع دوم افزایش یافته است. امید به پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا-اروپا، استاکس را به بالاترین میزان خود از اواسط جون تا کنون رسید. این هفته این شاخص ۱.۴ درصد جهش کرده است.

نیکی ژاپن ۰.۵۶ درصد بالا رفت. کوسپی کره‌جنوبی ۰.۲۶ درصد رشد کرد.

اما بازارهای چین، خلاف حرکت منطقه آسیا، افت کردند. کامپوزیت شانگهای ۰.۳ درصد افت کرد و کامپوزیت شن‌زن ۰.۶۶ درصد از ارزش خود را از دست داد. شاخص سی‌اس‌آی۳۰۰ هم ۰.۴۲ درصد پایین‌تر بسته شد.

در بازار ارز، دلار ۰.۱ درصد در برابر ارزهای جهان رشد کرد و به بالاترین نرخ ۵ روزه خود، ۹۴.۸۴۵ واحد، رسید.