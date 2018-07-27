صرفه جویی در اولویت قرار گیرد/رفع بیکاری مطالبه اصلی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: صرفه جویی در مصرف در تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها یکی از نیازهای لازم و ضروری است و به همین دلیل مردم باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه بهره برداری مناسب از ظرفیت‌های در اختیار باید در اولویت قرار گیرد، گفت: ما باید با صرفه جویی کردن زمینه را برای بهره مندی همه اقشار جامعه فراهم کنیم و در این راستا در حوزه آب و برق این مهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

امام جمعه موقت سنندج یادآور شد: در حال حاضر ما با مشکلاتی در زمینه تامین آب و برق مواجه هستیم و بهترین راهکار برای اینکه این مشکل را پشت سر بگذاریم این است که مردم در مصرف صرفه جویی را در اولویت قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بسیار مهم اشتغال در جامعه اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر وضعیت بیکاری در جامعه بسیار نگران کننده و مایه تاسف است.

ماموستا حسینی عنوان کرد: انتظار داریم که همه مسئولان و مدیران در هر جایگاهی که هستند در راستای رفع بیکاری تلاش کنند و این مهم را در اولویت فعالیت ها و برنامه های خود قرار دهند.

وی ضمن اشاره به اینکه رفع بیکاری مهمترین مطالبه و دغدغه امروز جامعه است، عنوان کرد: زمانی که جوان ما شغل داشته باشد می تواند به بهترین شکل ممکن در جامعه وظیفه خود را انجام داده و برای توسعه کشور موثر و مفید باشد.

وی به مسئله بسیار مهم آموزش های فنی حرفه ای و جایگاه آنها در جامعه اشاره کرد و گفت: بهترین فرصت در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان ترویج و توسعه آموزش های فنی و مهارتی است و در این راستا انتظار می‌رود که این مهم در استان کردستان مورد توجه ویژه قرار گیرد.