به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: دولتمردان آمریکا به چند دلیل به این نتیجه رسیده است، اولا اقتصاد ایران وابسته به خارج نیست و کشور وسیعی است که می تواند مایحتاج خود را تامین و روی پای خود بایستد.

وی ادامه داد: دوما دخالت نظامی نیز با روحیه ایرانی ها سازگار نیست و عرق ملی آنها را به شدت تحریک و آنها را متحد می کند همچنان که در هشت سال جنگ ایران و عراق تمام دولت ها حتی دو ابر قدرت در کنار رژیم متجاوز بودند ولی ایرانی ها غالب شدند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه آنها در این شرایط استراتژی خود را تغییر داده اند، تصریح کرد: آنها گفته اند جهت به زانو درآوردن نظام ایران تنها یک راه داریم و آن جنگ روانی است. یعنی هم روحیه ملت را خراب کنیم و هم روحیه دولت را و هم روحیه نخبگان جامعه را و با جنگ روانی بین ملت و دولت ایجاد فاصله و نفرت کنیم و جنگ روانی را روی موضوع اقتصاد ببریم.

دشمن با تمام توان روی امید ملت ایران متمرکز شده است

وی متذکر شد: در جنگ روانی هیچ عنصری مؤثرتر از ایجاد یاس و نگرانی نسبت به آینده نیست و امروز دشمنان ما دست روی همین نقطه گذاشته اند. آنها با تمام توان روی امید ملت ایران متمرکز شده اند.

عاملی اضافه کرد: گسترانیدن چتر یاس و نا امیدی بر سر ملت ایران در دستور کار جدی دشمنان قرارگرفته است در حالی که با تکیه بر توانمندی داخلی و منابع ملی و با کمک مردم هیچ مشکل لاینحلّی در کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این کشور زمانی با نفت بشکه ای هفت دلار اداره شده است، یادآور شد: آن هم زمانی که تمام ارتجاع منطقه و ابر قدرت ها و جامعه باصطلاح جهانی در برابر ما ایستاده بودند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: ملت ایران امروز به استقلال، ایستادگی، آبروی بین المللی و نفوذ منطقه ای خود افتخار می کند اما دشمن به دنبال آن است که با شایعه، دروغ، مغالطه، جنگ روانی و برجسته سازی ضعف ها، این احساس افتخار را از ملت ایران سلب کند و با شکست جلوه دادن پیروزی ها و پیشرفت ها، حرکت امیدوارانه را که حلّال مشکلات کشور است از بین ببرد.

تسخیر اذهان یک ملت به جای سرزمین ظاهری در جنگ روانی

وی با بیان اینکه در جنگ روانی به جای سرزمین ظاهری، اذهان یک ملت تسخیر می شود و بعد به راحتی و با هزینه بسیار کم می توان کشوری را تسخیر کرد، ادامه داد: قانون جنگ روانی این است که در هرجایی که مردم در موضوعی ناراحت هستند در همان موضوع باید با انتشار اخبار کذب تحریک کننده، عواطف را در مسیر مطلوب استخدام کرد.

عاملی با اشاره به جنگ روانی در حوادث اخیر کشور افزود: در بحران آب آبادان و خرمشهر شایعه کردند که ایران به عراق آب می فروشد و در بحران برق گفتند ایران به عراق برق می دهد و عجیب است که فورا مکتوباتی منتشر کردند که در آن گویا اهالی عراق بابت آب و برق از مسئولان ایرانی تشکر می کنند در حالی که ایران ذره ای آب یا برق به عراق تحویل نمی دهد.

وی با بیان اینکه تبادلات انرژی ایران و عراق فقط در زمستان است در موسم زمستان ایران برق اضافی خود را به همسایگان می فروشد، ادامه داد: درست در زمان بحران آب خوزستان ناگهان یک مصاحبه بسیار موهن با الفاظ نامناسب از طرف استاندار یک استان در مرکز ایران مبنی بر لزوم تصرف در آب کارون منتشر می شود که از اساس دروغ است ولی از جهت قدرت تحریک، فوق العاده است.

وی تاکید کرد: نمونه دیگر جعل یک خبر برای امداد کمیته امداد در کشور های عربی بود که بعدا معلوم شد از اساس صحت ندارد. نمونه دیگر انتشار یک فیلم کوتاه در کنار ساختمان مجلل در جنوب لبنان است که به ایران نسبت داده می شود اما فیلم در کشورهای حاشیه خلیج فارس تهیه شده و ایران در لبنان ساختمان سازی نکرده است.

هر ملتی اگر بصیرت نداشته باشد در جنگ روانی شکست می‌خورد

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: نمونه دیگر جنگ روانی بر علیه ایران در عراق صورت گرفته است. آمریکا در انتخابات عراق شکت بسیار سنگینی خورد. نتیجه انتخابات نشان می دهد که افکار عمومی عراق کاملا بر ضد آمریکاست. آنها در صدد انتقام برآمده و تهمت بسیار سنگین و بهتان عظیمی را بر علیه ایران در اتاق های جنگ روانی درست کردند تا ملت عراق را نسبت به ایران بدبین کنند.

وی با اشاره به اینکه آنها شایعه کردند که ایران هزار و ۷۰۰ خلبان عراقی را در چند سال اخیر کشته با این دلیل که آنها در زمان جنگ، ایرانی ها را بمباران کرده اند، یادآور شد: برای خلاقان این جنگ روانی باید آفرین گفت. این شایعه بسیار خطرناک است و برای عموم مردم عراق هم قابل قبول. طبیعی است که عراقی ها با این شایعه شعار ضد ایرانی را فریاد خواهند زد، اینجاست که یک ملت اگر بصیرت نداشته باشد گرفتار می شود.

عاملی در این خصوص تشکیل قرارگاه مقابله با جنگ روانی مخصوصا در صدا وسیما را لازم و ضروری دانست و عنوان کرد: در جنگ روانی اگر ملتی بصیرت و اطلاع از پشت پرده نداشته باشد، قطعا شکست خواهد خورد.